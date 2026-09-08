El párroco David Cuenca aboga por la acogida y la dignidad de las personas en el barrio de Versalles

Los pañuelos verdes volvieron a convertirse en símbolo de encuentro y unidad en el barrio de Versalles. La calle de La Paz se transformó este martes en un hervidero de personas, muchas de ellas mayores, que, antes del chaparrón, buscaban cobijo a la sombra de los árboles del parque. «Hay que poner más bancos a la sombra», reivindicaba una mujer.

Se celebraba la procesión y posterior misa de campaña en honor a la Virgen de Covadonga, a la que el párroco, David Cuenca, presentó como una madre que invita a mirar a los demás con otros ojos. El mensaje fue claro: «Nadie debe sentirse solo, olvidado o excluido», manifestó el sacerdote.

"Cupulín" de la iglesia de La Magdalena

Cuenca explicó antes de comenzar la celebración que la colecta de la jornada se destinaría a la reparación del «cupulín» de la torre del campanario de la iglesia de La Magdalena. «Ha sufrido daños como consecuencia de las lluvias y requiere una actuación necesaria y urgente», señaló el sacerdote, que apeló a la generosidad de los vecinos. «Con lo que saquemos hoy no da ni para la grúa», reconoció, aunque animó a colaborar.

Más allá de la recaudación, el encuentro puso el foco en el cuidado de las personas, especialmente de aquellas que necesitan más compañía. En este sentido, Cuenca puso en valor el trabajo de Cáritas, no solo por su ayuda material, sino también por una labor «que incluye la escucha, el respeto y la transmisión de esperanza».

Migración

La reflexión abordó asimismo la realidad de las migraciones y la necesidad de encontrar un equilibrio entre tres principios: el derecho de las personas a permanecer libremente en su país de origen; el derecho de quienes viven situaciones de persecución o extrema vulnerabilidad a emigrar; y el derecho de los países a regular los movimientos migratorios.

«La dificultad está precisamente en conjugar esos tres derechos sin perder de vista la dignidad de cada persona. Una dignidad que no desaparece al cruzar una frontera», recalcó el párroco, antes de lanzar una recomendación contundente: «Hay que acoger». De esto saben mucho en Versalles, un barrio acostumbrado a hacer comunidad.

Vermú y programación de tarde

En la celebración participaron también jóvenes de la unidad parroquial que pusieron a la venta manualidades para sufragar sus convivencias. La misa de campaña terminó casi al mismo tiempo que hacía su aparición el chaparrón de la mañana. El agua chafó el vermú para muchos, aunque otros tantos optaron por continuar la jornada bajo techo hasta bien entrada la tarde.

La programación de este martes continuará a las 17.30 horas con el «Show de Susana» en el colegio público Versalles. «Es bajo techo, así que se mantiene», confirmaron desde Comver, organizadora de unas fiestas en honor a la Santina que tuvieron también a los más pequeños como protagonistas de la tarde.