Los perros y los turistas, en el foco de las críticas de Zelúan: "La gente hace lo que les da la gana, no tienen cuidado de nada"

“Aquí hay cero vigilancia y la gente hace lo que le da la gana. Muchos de los que vienen no conocen las normas”. Perros y turistas están en el foco de las críticas de los habituales en la ensenada de Llodero, zona protegida por su alto valor ecológico. Como explicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, el aumento de los visitantes al Monumento Natural -cuenta con esta etiqueta de protección desde 2002- choca directamente con su conservación. Según cuentan en la zona, "el descontrol durante los meses de verano es total", algo que afecta a las especies que acuden al frente dunar.

Juan Luis Menéndez es aficionado a la fotografía y suele acudir al lugar para ver de cerca los pájaros que utilizan la ensenada de Llodero para alimentarse cuando la marea está baja. Últimamente le está resultando misión imposible. “Hoy está todo tranquilo, se nota que ha acabado el verano, pero los últimos meses esto ha sido un descontrol”, señala el avilesino, que pone el foco en la presencia de perros en la zona. “Los pájaros se asustan de ellos y huyen con sus ladridos”, critica. En los accesos a la zona arenosa se deja claro que aquellos que quieran acudir con canes deben llevarlos siempre atados.

Los perros, en el foco de las quejas

“Nosotras solemos venir porque aquí se puede estar con los perros, pero siempre los tenemos atados, para que no se escapen”, señalan dos visitantes ovetenses, las únicas que durante la mañana de este lunes estaban en la zona junto a sus dos mascotas. Ellas, según reconocen, son habituales de la zona y acuden con asiduidad, y apuntan a los turistas como principal causa del problema. “No tienen cuidado con nada”, afirman.

Luis Álvarez explica que “aquí antes veníamos cuatro, pero ahora, en verano, se llena de gente”. “Lo peor de todo son los perros. Aquí viene gente a la que le dan igual las normas para cuidarlo. Vienen con ellos, corren por la arena, los tienen sin atar... Es inadmisible”, señala el avilesino. Sus quejas también van dirigidas a los turistas y, como ejemplo, cuenta una anécdota de este verano. “Hubo una pareja que se puso a coger almejas en la arena para la paella de la cena”, asegura. Ese tipo de acciones está completamente prohibido según la normativa para proteger el Monumento Natural, algo que se puede ver en los carteles que hay en cada acceso peatonal, “pero como nadie vigila para que se cumpla...”.

Turismo, pesca y falta de control

Marc Sunyer no lleva mucho tiempo en Avilés, pero ha descubierto en la zona de Zeluán un oasis de paz en el que pasar tiempo junto a sus cuatro hijos. “Nos gusta porque no tiene olas y es una zona muy tranquila. En invierno suelo venir a dar paseos por aquí”, señala. Bajo su punto de vista, el Monumento Natural no vive ningún problema, aunque asegura que se informará sobre el tema.

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Otro de los puntos de crítica está en la presencia de pescadores en la zona, ya que la pesca también está prohibida, tanto con caña como con nasa. “Durante las tardes, la carretera enfrente de la arena se llena de gente que viene a pescar”, dice otro de los bañistas, que denuncia una de las prácticas que se suele utilizar. “Algunos, cuando baja la marea, colocan los anzuelos en el suelo. Así, cuando vuelve a subir, los peces quedan ahí atrapados sin tener que hacer nada. Eso es un peligro, porque si vas andando y no te fijas te los puedes clavar”, alerta.