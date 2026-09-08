Una persona que circulaba en patinete, herida en un accidente en la rotonda de Los Canapés de Avilés

Una pesona que circulaba en patinete ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido poco después del mediodía de este martes en la rotonda de Los Canapés, en Avilés. Los motivos del percance no han trascendido. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron profesionales sanitarios que atendieron a la persona herida, que fue trasladada en ambulancia. También acudieron agentes de la Policía Local.

En cuanto al uso de patinetes, el Gobierno aprobó este verano un real decreto que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y que recoge cambios en el Reglamento de circulación. Por ejemplo: los conductores de vehículos de movilidad personal (VMP) deberán tener al menos 15 años, deberán utilizar casco de protección obligatorio y chaleco reflectante de noche o en situaciones de escasa visibilidad. Estos vehículos, además, deberán llevar siempre encendido el alumbrado. Fuera de los núcleos urbanos se puede permiti la circulación de los VMP por vías segregadas de vehículos a motor, tales como vías ciclistas o carriles bici.