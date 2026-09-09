Alerta conductores: desvío de tráfico durante dos meses y medio en una de las principales arterias de Avilés
Las obras de renovación de las redes de agua en avenida de Lugo y calle La Goleta fuerzan desvíos por El Nodo que afectará a la línea de autobús
M. Martínez
Las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que Aguas de Avilés está ejecutando en la avenida de Lugo y la calle La Goleta obligarán a realizar cortes y desvíos temporales desde las 9.00 horas del 10 de septiembre y durante un periodo estimado de dos meses y medio.
Una de las principales afecciones se producirá en la avenida de Los Telares, donde quedará completamente cerrado el carril comprendido entre La Goleta y la travesía de la Industria en dirección al centro de la ciudad —Oviedo/Gijón— y hacia la avenida Conde de Guadalhorce. Al mismo tiempo, La Goleta pasará a tener sentido único entre la avenida de Lugo y la travesía de la Iglesia, en dirección a la calle Pruneda. El resto de esta vía conservará el doble sentido.
Los cambios alcanzarán también a las calles Playa de San Balandrán y camino Viejo de Pravia, cuyos vehículos no podrán salir hacia la confluencia de las avenidas de Lugo y Los Telares y deberán continuar su recorrido por La Goleta. Además, Los Telares quedará reducido de dos carriles a uno entre Pruneda y la travesía de la Industria en dirección a Castrillón, para facilitar la salida de los vehículos procedentes de esta última vía.
El autobús
El corte tendrá también consecuencias para el transporte público. En concreto, afectará a la línea L1 de la Compañía del Tranvía Eléctrico, que une los concejos de Castrillón y Avilés y limita con Corvera. Mientras duren las obras estará fuera de servicio la parada del hotel San Félix. Los autobuses tendrán que modificar temporalmente su recorrido para salvar el tramo cerrado, y lo harán circulando por El Nodo para llegar a Pruneda y descender hacia la glorieta de la estación de autobuses.
Las restricciones se mantendrán mientras avancen unos trabajos destinados a mejorar y modernizar las infraestructuras municipales de abastecimiento y saneamiento. Aguas de Avilés ha pedido comprensión y colaboración a los ciudadanos ante las molestias que puedan generar las obras durante las próximas semanas.
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