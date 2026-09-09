El alumnado del colegio San Cristóbal de Avilés afronta el inicio del curso con problemas en el transporte escolar

Las familias del colegio de Educación Especial San Cristóbal de Avilés agrupadas en la Asociación de Madres y Padres (AMPA) están en pie de guerra: dicen sentirse “abandonadas” por la consejería de Educación “ante los problemas de la ruta de transporte de Cancienes". Hablan de "masificación y falta de adecuación del itinerario”, que puede superar la hora de recorrido. “El desdoble de la ruta ya ha sido adjudicado, pero no puede comenzar por la falta de una empresa que asuma el servicio de acompañamiento”, explican.

¿La solución? “Según la información trasladada por el centro, mañana el alumnado tendrá que realizar nuevamente el recorrido del curso pasado, recogiendo a todo el alumnado previsto y manteniendo las mismas paradas y horarios, a la espera de que, previsiblemente en unos días, pueda comenzar a funcionar la nueva ruta”. Desde el AMPA consideran que esta situación “es inaceptable”. “Este problema, además, no es nuevo. El pasado octubre de 2025, las familias ya presentamos una reclamación formal, fueron varias a lo largo del curso, solicitando el desdoble de la ruta de Cancienes, debido a las condiciones en las que se estaba realizando el transporte y a las dificultades que suponía para un alumnado con necesidades muy diversas. Aquella reclamación no obtuvo respuesta por parte de la Administración”, sostienen.

Las familias se preguntan por qué sus hijos e hijas deben comenzar el “soportando nuevamente una situación que llevamos meses denunciando y para la que, aparentemente, ya existe una solución”. “No estamos hablando de un servicio accesorio. Estamos hablando del transporte escolar de alumnado de un centro de educación especial, para el que la seguridad, la organización, la atención y la adecuación del servicio a las necesidades de los niños y niñas deben ser una prioridad. No pedimos privilegios. Pedimos un transporte escolar seguro, digno y adecuado para nuestros hijos e hijas”, concluyen las familias del San Cristóbal, que urgen a la consejería de Educación una solución.