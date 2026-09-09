Avilés mira a África con un ciclo de literatura, cine y música que se extenderá hasta febrero

"África es un continente lleno de diversidad, culturas y de formas de entender la vida". Con esta reflexión presentó este miércoles el concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, la primera edición de "Otoño e invierno africanistas en Avilés", una programación que se desarrollará entre septiembre y febrero con propuestas de literatura, cine y música. "Muchas veces nos acercamos por sus carencias o sus paisajes espectaculares, pero es mucho más que todo eso. La idea es cambiar la mirada sobre África", señaló Medina.

La primera cita será el 17 de septiembre, a las 19.00 horas, en el Centro de Servicios Universitarios (CSU), con la presentación del libro "De África a su diáspora: selección de textos y guías de lectura". La obra reúne traducciones de textos africanos y de su diáspora acompañados de guías para facilitar su comprensión. "Este libro está destinado principalmente a clubes de lectura y bibliotecas municipales. Además, está pensado para un público adulto", explicó Vicente Enrique Montes Nogales, miembro del patronato de la Fundación El Pájaro Azul y profesor e investigador de la Universidad de Oviedo.

La programación continuará el 4 de noviembre en la Casa de Cultura con la entrega del Premio Literaturas y Letras Africanas, una cita que incluirá un concierto afroflamenco a cargo de Raúl Rodríguez Quiñones y Sirifo Kouyaté. La iniciativa pretende mostrar también a través de la música la riqueza cultural y la fusión entre distintas tradiciones.

Otro de los platos fuertes llegará el 9 de noviembre con la visita del cineasta Dani Kouyaté, nacido en Burkina Faso. Mantendrá un encuentro con alumnado de Secundaria en el IES Número 5 y otro abierto al público en el CSU. Su película "Katanga – La danza de los escorpiones", una adaptación africana de "Macbeth", logró seis distinciones en el FESPACO de 2025.

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El programa se cerrará en febrero con un ciclo de tres películas en la Casa de Cultura, entre ellas la propia "Katanga – La danza de los escorpiones" y dos producciones de cine subsahariano dirigidas por mujeres. "Es un continente desde el que mirar al mundo, tiene mucho por aportar a todos los niveles", defendió Medina.