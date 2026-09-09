El banquete del primer Acción de gracias será recreado con garbanzos de concurso en Avilés

La asociación "Aunando Fronteras" organiza este fin de semana en Avilés una nueva edición de la conmemoración del primer Banquete de Acción de Gracias de la historia. La iniciativa busca honrar el hito histórico protagonizado por el avilesino Pedro Menéndez tras la fundación de San Agustín de la Florida en el siglo XVI junto a los indios timucua. Las actividades comenzarán el viernes 11 de septiembre con una jornada cultural en la que miembros de la entidad representarán diversas disciplinas. Entre ellas destaca la obra de microteatro escrita por Cani Vidal, que reivindica la figura de la mujer indígena y el trato digno a los timucua, "desmontando la leyenda negra anglosajona" sobre Pedro Menéndez. La cita incluirá la interpretación poética de Rufino García en el papel de Pedro Menéndez, melodías de época a cargo del músico Jorge Valdés y la proyección del cortometraje "Conquistador", dirigido por Miguel Lana. "Habrá teatro, poesía, música y cine", resume Beatriz Ayuso, presidente de "Aunando fronteras", sobre la actividad que se desarrollará en el hotel Palacio de Avilés.

El sábado 12, la celebración se traslada al Centro de Mayores de Las Meanas. La principal novedad de este año es la celebración del I Concurso de Cocido de Garbanzos de Acción de Gracias para no profesionales, en el que participarán cinco personas. Ese plato formaba parte de las viandas que los barcos españoles transportaban en sus expediciones, destaca Ayuso.

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La recreación del banquete histórico será a partir de las 14.00 horas. Habrá garbanzos, los del concurso, y también se degustarán otras viandas "típicas de la época" como "pavo salvaje, maíz, calabaza y vino", enumera Ayuso que avanza además que la comida estará amenizada por música vaqueira de la mano de María Jesús García y Roberto Riestra en los momentos previos al banquete de Acción de gracias. El grupo de folclore tradicional "Ximielga la saya" será el encargado de clausurar las jornadas ya con el estómago lleno con sabor al siglo XVI.