Bartolomé Seguí, historietista, que participa en el festival del cómic de Avilés: "El cómic es uno de los medios más aptos para llegar a un público amplio; hace falta más papel y menos pantallas"

Bartolomé Seguí es un autor de cómic mallorquín que participa en el festival de Avilés, que ha comenzado este martes. Seguí recibió en 2009 el Premio nacional de cómic por “Las serpientes ciegas”

Es uno de los viejos rockeros del cómic, ya comenzó hace décadas.

Ya empieza a dar un poquito de vértigo mirar para atrás. Empecé a publicar creo que en 1982, mi primera historieta profesional, la primera que me pagaron. Acabé los estudios y fui a Barcelona, donde estaban las editoriales de revistas como El Víbora, Rambla, Totem... Estudié pintura y por las tardes me iba con mi carpetita a las editoriales.

Hay un hito en su carrera, el Premio Nacional del Cómic en 2009, con una obra que habla de una temática que mantiene, la memoria histórica

“Las serpientes ciegas” fue casi como un renacimiento de mi trayectoria como dibujante. Cuando saqué “El sueño de México”, que fue mi primer trabajo publicado en Francia, me di cuenta de que el mercado francés no tenía nada que ver con el español. En Francia descubro que a los festivales de cómic viene gente que es capaz de leerse “El nombre de la rosa” y compartir un cómic. Le dije a Felipe Hernández Cava de hacer una historia adulta.

¿Y qué ocurrió?

Decidí apoyarme en compañeros de viaje, buenos guionistas, para también crecer como autor. Con Felipe Hernández Cava trabajamos tres historias para dar voz a héroes anónimos de la historia: Con “Las serpientes ciegas”, “El aullido del silencio” y “Las oscuras manos del olvido”. También con Hernán Migoya y las adaptaciones de Pepe Carvalho, con Gabriel Beltrán en “Las historias del barrio”...

Sus historias han pasado del quiosco a las librerías con el tiempo.

Quioscos cada vez hay menos y, en cambio, empiezan a ser raras las librerías que no tienen ahora una sección de cómic. A raíz de la etiqueta de novela gráfica para definir este medio ha ayudado a que un público esquivo a lo que sería el cómic, de repente se acerque con normalidad a leer.

Hablamos de la importancia de leer, de literatura cuando conocemos el mazazo del informe PISA, por ejemplo, a la comprensión lectora

El cómic es uno de los medios más aptos para llegar a un público amplio, eso no hay duda. El cómic es literatura. Sobre el nivel de estudios parece que estamos cayendo en picado, no es nada alentador. Si no hay educación es difícil que haya crítica. Pone un poquito los pelos de punta ver que la comprensión lectora se va perdiendo. Vivimos en un mundo de estímulos muy cortos.

¿Por culpa de las pantallas?

Por culpa de las pantallas. Necesitamos más papel y menos pantallas, sí.

Hablemos del festival de Avilés, no es su primera vez

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Salir a festivales va bien por salud mental, nuestro trabajo es estar encerrados en el estudio. He de decir que hay festivales y festivales. Y Avilés es un festival como nos gusta a la mayoría de los autores. Vine hace 15 años y siempre nos pareció que era un festival a copiar: fomenta el encuentro con los autores y poder compartir con el público sin problemas. Volver a Avilés para mí es un placer. Me siento como en casa.