Daniele Kong y Juni Ba facturan para Avilés sus historietas desde Italia y Senegal

“Hay una cosa que no me canso de repetir, y es que es la pura verdad: desde septiembre de 1996 en Avilés tenemos la enorme suerte de contar con algunos de los autores de mayor talento del mundo y es algo de lo que no debemos olvidarnos, es algo a lo que no debemos acostumbrarnos por más veces que lo hayamos visto y es algo que nunca deberíamos dejar de celebrar”. Esto fue una de las cosas que destacó Diego García Cruz, que es el intérprete oficial de las Jornadas del Cómic de Avilés desde hace ni se sabe. Lo destacó así, en plan general, pero quienes recibieron sus palabras fueron dos particulares: el italiano Daniele Kong y francosenegalés Juni Ba, dos de los creadores internacionales más celebrados del mundo: uno que vuela libre haciendo ficción de su propia vida y otro que ha pasado el cómic europeo por el manga japonés las tradiciones africanas.

Daniele Kong es el autor de “Animales a la fuga” (Astiberri), una novela que fue sacando a flote en las horas perdidas después de su trabajo en un estudio de arquitectos, porque Kong se ganaba la vida como arquitecto. Kong dijo que rechazaba que su obra fuera “neorrealista” -así lo creen, sin embargo, muchos de los que analizan su obra-, dice que lo suyo es más bien “nueva comedia italiana”. El libro que trae en sus alforjas, en concreto, fue candidato al premio “Strega”, que es el principal de las letras italianas: el de Cesare Pavese, Alberto Moravia, Lampedusa o Primo Levi.

Juni Ba se presentó en Avilés como un aficionado a full de contar historias tomando los dibujos como instrumentos de trabajo: “Siempre me gustó dibujar y mi cerebro encontró así el medio más conveniente para hacer historias sin necesidad de miles de dólares: no iba a hacer películas, tal pudiera hacer animación, pero los cómics me resultaron más fáciles así que seguí haciendo eso me gustaba”. Y luego sacó a colación el personaje de Sonic “El erizo”, el emblemático personaje de Sega (Juni Ba nació en 1992). “Me di cuenta de que lo que quería era dibujar algo semejante a Sonic”. Y resumió: “Me dedico al cómic porque puedo contar las historias en dibujos sin necesidad de tener un presupuesto de miles de dólares”

Ba, que lo mismo hace Batman y “Carne de mono”, se crió en Dakar, en la capital de Senegal, “una ciudad muy grande”. “Iba a una librería en la que los que trabajaban en ella me conocían y también los guardias: me quedaba delante del mostrador mirando qué dinero tenía y cuáles de ellos me iban a comprar”, contó y contó también que el resto de sus lecturas las adquiría en los meses que la familia pasaba en Francia o en otra librería que abrieron “al otro lado de la ciudad”. El problema que tenía esta otra ciudad era “que sólo tenía clásicos: de poesía, de literatura, de teatro, de cómic”. Gracias a eso fue como descubrió a Corto Maltés. Así que, “mientras yo crecía, tenía el acceso al material era bastante limitado y tenía que decidir en qué me iba a centrar, qué es lo que iba a comprar porque lo que comprara en un momento determinado iba a ser aquello en lo que tuviera acceso durante todo el año”, explicó. “Tenía que seleccionar muy bien”, concluyó.

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El paso de la arquitectura al cómic, explicó Kong, fue algo más habitual: “No he tenido una formación de diseñador artístico. La arquitectura es un instrumento de análisis de los alrededores: yo creo que eso lo he incorporado a mi dibujo a la hora de hacer cómics”, resumió.