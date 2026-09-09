Las fiestas de La Carriona quieren "romper todos los esquemas": el barrio estrena nuevo festival y planea actividades "para todas las edades"

“Este año vamos a romper los esquemas”, asegura Manuel Doblas, presidente de la asociación de vecinos de La Carriona. El barrio avilesino se prepara para vivir su fin de semana más intenso del año, con tres días de actividades para todos los públicos. “Este va a ser el mejor año de todos”, señala el avilesino.

La principal novedad de esta edición será el festival de música urbana La Carriona Urban Fest, que contará con las actuaciones de Machete en Boca, PGJ o Souls in Pain. Tendrá lugar el viernes a las 19.30 horas. “Los jóvenes necesitan su espacio. Si los mayores quieren orquesta y los rockeros queremos rock, ellos piden música urbana. Me parece una gran idea, de ahí sacaremos una buena semilla para tener savia nueva”, destaca Doblas. El sábado tendrá lugar el Carriona Rock, que este año cumple quince ediciones y contará con nombres como Sartenazo Cerebral, Txapajo o Parabellum.

Música urbana y rock en La Carriona

“Vamos a hacer un crisol de culturas y edades”, asegura Doblas. Para la comida de hermandad programada para el domingo, la asociación ha invitado a las personas mayores adheridas al programa de Soledad no Deseada. “Es importante que nos veamos todos ahí y comamos juntos, que nos relacionemos sin tener en cuenta la edad”, señala el presidente.

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Yolanda Alonso, concejala de Festejos, calificó las fiestas de La Carriona como “el broche de oro a un verano muy intenso”. “Ya se han convertido en una cita obligada para los amantes de la música. Tienen uno de los festivales más queridos por la gente rockera. Son un ejemplo de fiestas inclusivas y donde se establecen redes”, indica la edil, que cree que los festejos del barrio avilesino tienen “una identidad diferente”. “Es una buena oportunidad para que gente de Avilés y de fuera de la ciudad visite el barrio, las fiestas son una tarjeta de visita”, sentencia.