Foro exige desvelar el pacto del agua con Veolia y alerta de un encarecimiento para los hogares avilesinos

El presidente de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, exigió este miércoles al gobierno municipal que dé a conocer los términos de las negociaciones que mantiene con Veolia para tratar de resolver la situación judicial en torno al servicio de abastecimiento de agua. Del Viso reclamó "transparencia absoluta" y advirtió de que un eventual acuerdo no puede traducirse en una subida del recibo que tengan que asumir los vecinos. "Las malas decisiones y, sobre todo, las decisiones tomadas tarde no pueden terminar ahora provocando una subida del recibo del agua que tengan que pagar todos los avilesinos", afirmó.

El dirigente de Foro Avilés mostró también su preocupación por las posibles consecuencias del conflicto sobre las cuentas municipales y la capacidad inversora del Ayuntamiento durante los próximos años. "No hablamos únicamente de cuánto pueden terminar pagando los vecinos por el agua. Nos preocupa que las consecuencias económicas de esta gestión puedan condicionar durante años al Ayuntamiento y lastrar las inversiones que Avilés necesita", señaló. A su juicio, el pleno monográfico celebrado sobre el agua tampoco permitió aclarar las principales incógnitas.

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La formación reclama que el gobierno local detalle qué está negociando con Veolia, qué compromisos asumiría el Ayuntamiento y cuál sería la repercusión económica tanto para los usuarios como para las arcas municipales. "Los avilesinos tienen derecho a conocer qué se está pactando y qué no", defendió Del Viso, que considera que un asunto fundamental para el futuro de Avilés se está gestionando "de espaldas a los ciudadanos". El presidente de Foro Avilés preguntó además "qué hay que esconder" y criticó la falta de transparencia ofrecida hasta ahora.