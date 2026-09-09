"¿Hay que madrugar todos los días?": los colegios de Avilés reciben a sus alumnos con carteles de "bienvenida"

“¡Adelante, bienvenidos!”. Solo dos palabras bastaron para que el verano terminara de golpe para decenas de estudiantes de la comarca. En Avilés, el peso de los centros concertados es importante, con un aumento de matrícula año tras año. Lola Rodevas, Daniela Lledes, Nora Simarro, Jaime González y Mateo González son alumnos de 4.º de Educación Infantil en el colegio Paula Frassinetti. Este miércoles, los nervios pesaban más que sus mochilas. Entre los alumnos había más y menos ganas de empezar, pero todos tenían en común el entusiasmo por reencontrarse con los suyos y mostrar mochilas, estuches y el último "boli" borrable de la colección.

Así pues, en la puerta del colegio, los reencuentros se mezclaron esta mañana con los últimos abrazos de los padres, alguna que otra lágrima, entre los más pequeños, y las primeras carreras por ver a sus compañeros después del verano. A eso de las 9.30 de este miércoles, el acceso al colegio era un cóctel de bullicio, prisas de las familias, cajas pesadas repletas de material, emoción y también pereza de algún que otro estudiante. “En verano no repasé nada”, comentaba un chaval a un amigo. El otro añadía: “Yo leí algo”. Una niña de 3 años que sollozaba con hipo - se enfrentaba a su primer día de clase, jornada de adaptación- preguntaba a su madre un sincero: “¿Hay que madrugar todos los días?”

Entre los padres de concertos y públicos había, sobre todo, alivio ante una vuelta al cole muy esperada por la mayoría de los adultos. Todo pese a que llenar la mochila es cada vez más caro para las familias: material escolar, uniformes... “Lo que de verdad tenemos ganas es de que empiece la jornada completa en octubre”, manifestaba una madre a la puerta del colegio Salesianos Santo Ángel.

Daniela y Mateo Carmona, alumnos de sexto y tercero de este centro, se mostraban contentos por el regreso a clase. Eso sí, contaban con sus compañeros los días que restan para el próximo “viaducto” festivo, que en Asturias será coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

En los centros esperaban profesores y equipos directivos tan nerviosos como los críos con aulas decoradas al detalle. En el Frassinetti, Silvia Díaz, Ana Bango, maestras de Infantil, o Patricia García, profesora de 2.º de Primaria, por poner solo algún ejemplo, lo tenían todo preparado para que arrancara la primera jornada de una aventura escolar que se prolongará hasta junio de 2027: perchas y sillas con los nombres, pizarras con dibujos de “bienvenida”…

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En Aviés, un año más la tónica dominante es la merma generalizada de alumnado, una tendencia que el goteo de matriculaciones registrado durante el verano y las puertas de septiembre intenta aliviar en los centros avilesinos pero no consigue remontar la caída. Algunos directores se agarran a las inscripciones, alrededor de medio centenar entre todos los centros del concejo, que se suelen realizar ya con el año lectivo iniciado y que ayudan a mitigar el impacto de la sangría de alumnos.