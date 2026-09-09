La noche más motera llega a Gozón: la VI Ruta Nocturna "Lluvia de Estrellas" prevé reunir a medio millar de motocicletas

Las motos vuelven a citarse con las estrellas en Gozón. El próximo sábado, 12 de septiembre, Moteros Norteños y el Ayuntamiento de Gozón esperan congregar a medio millar de motocicletas en el muelle viejo de Luanco, epicentro de la sexta edición de su tradicional Ruta Motera Nocturna “Lluvia de Estrellas”. A las 18.00 horas comenzarán a llegar los participantes, que serán recibidos con una sesión de DJ para amenizar el ambiente.

Esta actividad nació en el año 2021, cuando un grupo de amigos inició la aventura con la idea de avistar las famosas Perseidas. En aquella ocasión se reunieron un centenar de motos que visitaron el Faro de San Juan. Desde entonces, el evento no ha dejado de crecer de forma ininterrumpida, lo que ha llevado a Moteros Norteños a cambiar de ubicación en varias ocasiones hasta recalar en el muelle viejo de Luanco, espacio que en este 2026 acogerá por última vez la ruta.

Una ruta nocturna por Gozón

Tras la recepción y bienvenida, a las 21.30 horas se iniciará el recorrido guiado por la organización, la Policía Local y Protección Civil de Gozón. Tras un pequeño trazado por el casco urbano de Luanco, la comitiva se incorporará a la carretera AS-238, en dirección a Avilés, hasta entrar en Santiago de Ambiedes por la GO-12. El grupo pasará por El Valle y Barredo hasta avistar la Torre del Difuntín, conectando con la AS-228 y la AS-229 hasta Endasa y el Pantalán de San Balandrán, en Llaviana, donde se realizará una parada técnica con avituallamiento.

Uno de los atractivos clave del evento es la degustación gratuita de marañuelas de Gozón y chocolate caliente. En esta edición se repartirán más de 500 marañuelas y 50 litros de chocolate. Como cada año, la asociación vecinal ENLAZE colaborará en el avituallamiento.

Marañuelas, chocolate y lluvia de regalos

Tras el descanso, la comitiva pondrá rumbo de nuevo al muelle viejo para el fin de fiesta. Como uno de los grandes atractivos de esta sexta edición, a la Lluvia de Estrellas se sumará una auténtica Lluvia de regalos, con el sorteo de 15 cascos de moto, entre otros obsequios.

Noticias relacionadas

La participación en esta iniciativa es gratuita y no es necesario inscribirse previamente.