Ya es oficial: la Universidad Nebrija ya tiene todos los permisos para iniciar el curso en Avilés

Ya es oficial: la Universidad Nebrija dispone de todos los permisos necesarios para iniciar el curso académico en Avilés. La consejería de Ciencia ha notificado este miércoles a la institución académica la autorización de inicio de actividad del centro, último trámite administrativo que les faltaba para poder comenzar las clases del grado de Enfermería este curso. “Han sido muchas personas de Nebrija las que han trabajado para llegar hasta aquí. Quiero trasladarles mi más sincero agradecimiento, también al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Avilés y a todas las personas que nos han ayudado a conseguirlo, en particular, a la alcaldesa Mariví Monteserín”, manifestó Juan Padilla, director general de Institutos Nebrija, tras conocerse la noticia.

El visto bueno al estreno de Avilés como ciudad universitaria llega a solo unas semanas del inicio del curso académico, que la Nebrija comenzará con 60 alumnos del grado de Enfermería, a los que habría que sumar otros 30 de los cursos de español para extranjeros. Para esta andadura universitaria, la institución, la primera universidad privada con actividad académica en el Principado de Asturias, contará con dos sedes: el palacio de Maqua, donde se impartirán las clases teóricas, y el edificio de Álvarez Acebal número 5, recientemente reformado por la propia universidad, destinado a la formación práctica. Antes del comienzo de las clases, la entidad tiene previsto celebrar el día 15 de este mes un acto público de apertura de curso. “Estamos realmente contentos e ilusionados con esta aprobación, ahora tenemos la responsabilidad de devolver a Avilés el cariño con en el que nos ha acogido”, destacó Padilla.

Además, los estudiantes de la Nebrija también se formarán lejos del aula. La universidad cuenta desde el pasado 28 de agosto con el permiso de la consejería de Salud para que sus alumnos puedan realizar prácticas en el Hospital de Jarrio y los centros de salud de Luarca, Puerto de Vega y Vegadeo. Asimismo, cuenta con convenios con la Fundación Hospital de Avilés, que gestiona el popularmente conocido como Hospital de Caridad; con la clínica Por tu salud, con sedes en el barrio de El Quirinal; y con el centro de reproducción asistida Emby, ubicado en Gijón, para completar la formación de sus estudiantes. “Apostamos por un modelo cercano y de atención personalizada, liderado por profesionales en activo conectados con la realidad clínica y social de la región. Todo ello en unas instalaciones de vanguardia, diseñadas para que desarrollen su máximo potencial desde el primer día”, ensalzó el director del Centro Universitario Nebrija Avilés, Eduardo Cimadevilla, quien también reconoció esperar "con entusiasmo" el momento de abrir las puertas del centro a los primeros estudiantes.

La llegada de la Nebrija a la ciudad no se limita exclusivamente a lo académico. La institución también ha hecho una fuerte apuesta por su campus avilesino, lo que les ha llevado a afrontar operaciones de gran calado para la ciudad. La más destacada, sin duda, es la adquisición de las naves de Balsera, una de las joyas del patrimonio industrial asturiano que la universidad planea convertir en una residencia de estudiantes en la que también habrá sitio para otros usos vinculados a la actividad académica y universitaria, o espacios para favorecer la innovación, la formación práctica, la colaboración con empresas y profesionales y la generación de nuevos proyectos. La Nebrija también adquirió el antiguo geriátrico de Rivero, que planea convertir en alojamientos para estudiantes y pisos turísticos. De hecho, la entidad afirma que prevé la apertura de una residencia universitaria a partir del curso 2027-2028, con el objetivo de "ampliar la oferta de servicios para estudiantes nacionales e internacionales y consolidar su presencia en la ciudad".