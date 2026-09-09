Pablo Alcántara abordará en Avilés los bombardeos de la Legión Cóndor en Asturias

El Palacio de Valdecarzana acogerá este viernes, 11 de septiembre, a las 19.00 horas, una charla del archivero, historiador y escritor Pablo Alcántara sobre los bombardeos de la Legión Cóndor en Asturias y, en concreto, sobre los ataques sufridos en Avilés. El especialista profundizará en unos acontecimientos poco conocidos por el gran público, que suele relacionar la actuación de los bombarderos alemanes durante la Guerra Civil principalmente con Gernika.

Durante la conferencia se proyectarán imágenes de los sucesos y se analizará tanto el desarrollo de los acontecimientos como su incidencia en los frentes de guerra y en la retaguardia republicana asturiana. Alcántara es autor del volumen "Antes Trubia que Gernika (octubre de 1936-octubre de 1937): los bombardeos de la Legión Cóndor en Asturias", una obra centrada precisamente en este episodio de la contienda.

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La cita se enmarca en Les Xornaes Culturales "Asturies en Guerra 90 años", que recorrerán de forma itinerante distintos ayuntamientos asturianos durante 2026 y 2027. Dentro de este programa también se organizará una exposición con el mismo título, que se inaugurará el 15 de octubre en Langreo y podrá visitarse en diferentes puntos de Asturias hasta finales de 2027.