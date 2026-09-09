Pepe Sánchez, poeta avilesino: "Dejé de romper mis poemas porque entendí que podían tener un valor social"

Pepe Sánchez (Avilés, 1962) ha hecho de la creación artística y de la escritura dos caminos paralelos a lo largo de su trayectoria. Artista plástico y escritor, lleva cultivando la poesía desde la adolescencia, aunque durante muchos años sus versos permanecieron en el ámbito privado. En 2024 dio el salto editorial con "La historia se complica" y ahora regresa a las librerías con un nuevo poemario en el que los vínculos personales y el compromiso social adquieren un peso protagonista. Este miércoles, a las 19.00 horas, en el Palacio de Valdecarzana, presenta su nueva obra, "Deudas y ausencias".

¿Qué deudas y qué ausencias están detrás de este libro?

En el primer libro hablaba de cómo entendía a las personas y el mundo. En este he querido centrarme en el origen de esas experiencias, en las personas, colectivos o causas que me han ido formando como persona, poeta y ser social. Ahí están las deudas. Las ausencias tienen que ver con las personas queridas, pero también con cosas que uno va dejando atrás, como la juventud, o con aquello de lo que quieres desprenderte aunque no siempre puedas hacerlo del todo.

El poemario se divide en tres partes. ¿Qué recorrido quiere proponer al lector con esa estructura?

La deuda es el punto de partida y lo fundamental. Después llegan las ausencias, que son la parte más dolorosa, y finalmente una serie de poemas sobre Palestina, donde vuelven a unirse la deuda y el dolor desde una mirada colectiva. El libro termina con un epílogo optimista, porque la idea es que también de las experiencias dolorosas podamos extraer un aprendizaje.

En el "Libro de deudas" mira hacia las personas y experiencias que le han marcado. ¿Con quién siente Pepe Sánchez que tiene esas deudas impagables?

Con mi familia, con las personas que me han criado y también con mi barrio, Versalles, y con la plazoleta donde crecí junto a mis amigos. Después están las causas que uno va encontrando por el camino y personas concretas que me han enseñado mucho. Algunas ya no están y otras simplemente están más lejos, pero siento que tengo una deuda con todas ellas.

¿Ha sido este el libro más personal que ha escrito hasta ahora?

Sí, probablemente sea el más personal, aunque no quiero que se quede solo en lo individual. Nace de mis sentimientos y pensamientos, pero intento que pueda servir también a otras personas. Trato de escribir de una manera sencilla y de llevar la poesía desde lo personal hacia lo social.

El poemario termina abriendo la mirada hacia Palestina. ¿Por qué decidió incorporar esa dimensión social y política a una obra tan vinculada inicialmente a la memoria personal?

Porque somos individuos, pero también seres sociales, y creo que determinadas cosas tienen que calar en cada uno de nosotros. Escribí sobre Palestina por la brutalidad de lo que estábamos viendo prácticamente en directo. En uno de los poemas hablo de una niña palestina que podría ser mi propia hija. Esa es la idea: no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás.

Escribió poesía durante muchos años sin publicarla. ¿Qué cambió para decidir que había llegado el momento de enseñar sus versos?

Escribo poesía desde los 12 años. Una profesora me acercó a la literatura a través de canciones y ahí empezó todo. Durante mucho tiempo entendía la poesía como algo íntimo y muchas veces incluso rompía lo que escribía. Con los años fui viendo que también podía tener un valor social y una circunstancia personal me hizo cambiar de perspectiva y decidir que había llegado el momento de publicar.

¿Cómo ha evolucionado su forma de escribir y de entender la poesía?

Ha cambiado mucho. De adolescente escribía de una manera más compleja y vanguardista. Con los años fui buscando una forma más directa de transmitir. En el primer libro predominaban la rima y una métrica bastante cuidada. En este conviven poemas rimados con otros más libres. Quizá ahora busco más la expresividad, aunque sigo utilizando ambas formas.

Presenta el libro en Avilés, su ciudad natal, y de nuevo en el Palacio de Valdecarzana. ¿Qué supone para usted compartir una obra tan personal con el público avilesino?

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Es algo fundamental. El anterior libro también lo presenté aquí y la respuesta fue muy buena. Avilés forma parte de mi vida: nací aquí, regresé después de estudiar y trabajar en Madrid, aquí nació mi hija y aquí he desarrollado buena parte de mi trayectoria. Es una ciudad que quiero mucho y que, de una forma u otra, siempre aparece en lo que escribo.