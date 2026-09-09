Uno de los procesados por el "supermercado de la droga" de Avilés reconoce los hechos y los otros dos niegan haber vendido estupefacientes: "No tenía nada que esconder"

El juicio contra tres acusados de tráfico de drogas en Avilés quedó este miércoles visto para sentencia en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias. Los procesados -tres, una pareja y un amigo de ambos- fueron detenidos en septiembre de 2025 durante una operación de la Policía Nacional contra un supuesto punto de venta de estupefacientes en El Pozón. La Fiscalía sostenía inicialmente que la pareja distribuía desde ese domicilio cocaína, heroína, hachís y marihuana y que además suministraba cannabis al tercer acusado para su posterior venta. Entre los tres se enfrentaban inicialmente a doce años de prisión. En la sesión, el supuesto cabecilla reconoció los hechos y aceptó una pena de tres años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 3.200 euros, mientras que los otros dos procesados pidieron su absolución.

El hombre de la pareja, considerado el principal responsable del punto de venta y en prisión provisional desde la operación policial, reconoció los hechos al inicio de la vista y aceptó tres años y seis meses de prisión y una multa de 3.200 euros, frente a los seis años de cárcel y 9.000 euros de multa que pedía inicialmente la Fiscalía. La rebaja se produjo después de que aportase informes médicos que acreditaban su dependencia de la cocaína, el cannabis y los opioides, lo que permitió aplicarle la drogadicción como atenuante. Pese a aceptar la condena, el procesado, aseguró que durante la intervención policial no le fueron leídos sus derechos, que fue trasladado directamente a comisaría y que no recordaba haber firmado diligencia alguna.

La desarticulación del "narcopiso" de El Pozón tuvo lugar el 24 de septiembre de 2025. Según la Fiscalía, los agentes observaron al acusado subir a un vehículo que le esperaba en la calle Santo Ángel, en El Pozón, y bajarse poco después en la calle Padre Arintero, a escasos metros. Al interceptarlo, encontraron en una riñonera hachís, cocaína, 145 euros y un teléfono móvil. De manera paralela, otros policías acudieron a la vivienda que compartía con la segunda acusada y, tras acceder al inmueble, localizaron heroína, resina de cannabis y metadona, además de una báscula de precisión, envoltorios, cucharillas y otros útiles que la Fiscalía relacionó con la preparación y distribución de droga.

El supuesto intercambio

El tercer acusado, amigo de la pareja y defendido por Santiago Tejero, negó haber participado en la venta de estupefacientes en el "narcopiso" de El Pozón y sostuvo que la droga intervenida en su domicilio, 99,08 gramos de cannabis y 6,82 gramos de resina de cannabis, era exclusivamente para autoconsumo. Admitió que acudía con frecuencia a la vivienda de la pareja porque mantenía amistad con ellos desde hacía años, pero rechazó haber realizado una venta de hachís en una Renault Trafic, tal y como refiere el Ministerio Público, que pide para él una pena de 2 años de prisión el pago de una multa de 1.400 euros. También manifestó que disponía de ingresos y que no necesitaba vender droga para subsistir.

La versión ofrecida por los agentes fue distinta. Varios policías describieron durante la vista un "trasiego continuo de personas drogodependientes" alrededor del domicilio investigado y explicaron que durante las vigilancias interceptaron a varias personas que salían del inmueble llevando droga. Alguna de ellas, según declararon, identificó a los acusados como vendedores. Uno de los agentes afirmó además que un compañero observó el supuesto intercambio en la furgoneta y otro señaló que vio lo que "parecía ser" una entrega de dinero a cambio de una sustancia estupefaciente.

La defensa del tercer acusado trató de desmontar esa versión destacando que en su domicilio no se encontraron básculas, envoltorios ni útiles para preparar dosis y cuestionando que los agentes hubiesen visto con claridad la supuesta operación. También puso el foco en que la droga apareció finalmente bajo el asiento del copiloto de la furgoneta y no en la parte trasera del vehículo, donde según la vigilancia se habría producido inicialmente la entrega. Con estos argumentos pidió su absolución, mientras que la Fiscalía mantuvo que el intercambio de hachís había quedado acreditado.

La defensa cuestiona la actuación policial

La otra gran cuestión del juicio fue la forma en que la Policía Nacional accedió a la vivienda de El Pozón. La mujer de la pareja negó tajantemente haber vendido drogas desde el domicilio, aunque reconoció que era consumidora. Explicó que en aquella época convivían allí tres personas y sostuvo que las sustancias halladas estaban destinadas al consumo de los moradores, mientras que quienes acudían al piso lo hacían, según su versión, para consumir con ellos y no para comprar estupefacientes.

La acusada ofreció además un relato distinto al de los agentes sobre la entrada en la vivienda. Aseguró que vio a varios policías en posesión de las llaves y el teléfono móvil de su pareja y que estos accedieron primero al portal y después al domicilio sin comunicarle que estuviera detenida ni leerle sus derechos. Reconoció que después firmó el consentimiento para el registro porque, según declaró, “no tenía nada que esconder”, y explicó que horas más tarde regresaron a la vivienda para practicar la inspección formal. Los agentes, por su parte, negaron haber utilizado unas llaves requisadas y aseguraron que los moradores consintieron la entrada.

La defensa de la mujer pidió al tribunal que declare nula esa primera entrada policial y sostuvo que no existe prueba suficiente para atribuirle la venta de drogas. Su letrado remarcó que "el hecho de dormir en la misma cama no hace que ella sea vendedora automáticamente". La Fiscalía, en cambio, mantuvo que conocía la actividad de tráfico de drogas que se desarrollaba en la vivienda, aunque rebajó su petición inicial de cuatro años a tres años y nueve meses de prisión frente a los cuatro años de cárcel que solicitaba inicialmente, tras apreciar también en ella el atenuante de drogadicción por su dependencia de cocaína, cannabis y opioides.

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Con el reconocimiento de los hechos por parte del primer acusado y las peticiones de absolución formuladas por las defensas de los otros dos, el caso quedó visto para sentencia.