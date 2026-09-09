¿Por qué repuntan (un 14%) los usuarios de los comedores de los colegios de Avilés? Esto es lo que dice el Ayuntamiento

Comienza el nuevo año lectivo. Los centros educativos avilesinos abren sus puertas este jueves para inaugurar la vuelta al cole del curso 2026-2027. Y también los comedores escolares del los centros públicos, que en esta jornada inaugural contarán con un total de 1.295 alumnos inscritos repartidos entre los distintos colegios de educación infantil, primaria e institutos de la ciudad. La cifra de usuarios del comedor crece un 14% respecto al curso pasado. Según datos del Ayuntamiento, el número de usuarios en 2025 fue de 1.134, y de 1.119 en 2024. Las mejoras en el servicio, las bonificaciones y las dificultades para conciliar de las familias están detrás de este incremento, apuntan desde la concejalía de Educación.

La demanda del servicio se distribuye de manera desigual entre los centros del municipio. El colegio El Quirinal encabeza la lista con un total de 392 usuarios, seguido del Marcelo Gago, con 171; el Palacio Valdés, con 158; y el Enrique Alonso, con 156 alumnos. Con cifras intermedias se sitúan el colegio de Versalles, que contará con 75 comensales; el Marcos del Torniello, con 70; el Poeta Juan Ochoa, con 65; y Llaranes y Villalegre, con 63 inscritos cada uno. Completan la nómina de centros el colegio Sabugo, con 32 usuarios; La Toba, con 22; el IES Virgen de la Luz, con 11; el IES Carreño Miranda, con 9; y, finalmente, el de La Magdalena y el IES Número 5, ambos con 4 alumnos inscritos.

Aunque el periodo de inscripciones para poder acudir al comedor durante este mes de septiembre finalizó el pasado 31 de agosto, desde el área de Educación del Ayuntamiento de Avilés recuerdan que la matrícula permanece abierta a lo largo de todo el curso lectivo. Como suele ser habitual cada año, se prevé que el número de usuarios aumente de forma significativa de cara al mes de octubre, coincidiendo con la consolidación de las rutinas laborales de las familias y el inicio de la jornada escolar completa.

En lo relativo a la gestión del catering que presta la firma Ausolan, durante este primer mes continuará vigente la prestación del contrato anterior, mientras que el nuevo contrato bajo la modalidad de línea caliente entrará en funcionamiento a partir de octubre. La línea caliente es un sistema de servicio de comidas en el que los alimentos se cocinan y se reparten a diario para ser servidos directamente, sin necesidad de ser recalentados. Y responde a una demanda de las familias. También este curso habrá más monitores en los colegios avilesinos durante el horario de comedor.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Avilés ha resuelto la concesión de las ayudas relacionadas con el servicio de comedor escolar. Tras la tramitación de las solicitudes, un total de 265 niños y niñas se beneficiarán de bonificaciones en sus cuotas semanales y mensuales en función de los ingresos familiares. La medida alcanzará la máxima cobertura en 139 menores, quienes disfrutarán de un descuento del 100% al cumplir el requisito de no superar los ingresos familiares el 35% del salario mínimo. Además, la bonificación será del 80% para 42 alumnos; del 60%, para 24; del 40%, para 38; y del 20%, para otros 22 estudiantes. Del total de 395 peticiones evaluadas por la administración municipal, 130 solicitudes resultaron denegadas, la gran mayoría por rebasar los umbrales de renta permitidos o por no aportar la documentación requerida en los plazos fijados.

La proporción de familias bonificadas en el uso del comedor también ha crecido. En un año pasó del 41,82 al 45,41%, y el total de familias con ayudas que le cubren el total del coste del servicio se incrementó de un 69,02 a un 71,26 %, según destacó el servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés el pasado mes de agosto.

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El concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, detalla que el incremento en el número de usuarios del comedor está relacionado con el incremento en las bonificaciones y también con la conciliación familiar. "Yo creo que se percibe un mejor servicio y que con el nuevo contrato va a mejorar y familias que antes no usaban el servicio y el niño o niña se quedaba con familiares o alguien que los cuidara ahora usan este servicio", concluyó el concejal avilesino de Educación.