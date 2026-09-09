La Universidad de Oviedo impartirá un MBA en Avilés

La Universidad de Oviedo ha abierto el plazo de preinscripción para un Máster de Formación Permanente en Dirección de Empresas-MBA Ejecutivo, que se impartirá en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés. La formación se desarrollará entre el 17 de noviembre de 2026 y el 15 de diciembre de 2027, con la parte presencial concentrada entre febrero y noviembre de 2027.

El programa, de modalidad híbrida, oferta 15 plazas, con un mínimo de 12 para su puesta en marcha, y tiene un precio de 5.650 euros. Las clases presenciales se desarrollarán los martes y jueves de 18.00 a 21.00 horas. Además,a institución se reserva además la posibilidad de programar otras actividades fuera de ese horario, que se anunciarán con antelación suficiente.

El máster está dirigido a profesionales con experiencia laboral y exige, como norma general, contar con una titulación universitaria para poder obtener el título. No obstante, quienes acrediten experiencia profesional pero no dispongan de esa titulación podrán cursar igualmente la formación, si bien en su caso el programa concluirá con un certificado MBA Ejecutivo en lugar del título de máster.

La admisión se basará en tres criterios: la experiencia profesional previa de los candidatos, su formación académica y no reglada, y la valoración de una entrevista personal que realizará la coordinación del máster a quienes cumplan los requisitos. Una vez superados, las plazas se cubrirán por riguroso orden de solicitud de admisión y posterior formalización de la matrícula.

Entre la documentación que deberá aportarse en la preinscripción figuran, con carácter obligatorio, una copia del DNI o pasaporte y del título universitario o, en su defecto, la acreditación de experiencia profesional. De forma opcional, los candidatos podrán presentar también una certificación académica y su currículum vitae.

El plan de estudios se estructura en seis bloques: creación de valor para el cliente, liderazgo en la gestión de personas y nuevos modelos de negocio, visión estratégica, finanzas para la toma de decisiones, innovación y excelencia en las operaciones, y el Trabajo Fin de Máster.

La formación aspira a preparar a los participantes para el desempeño de funciones directivas y de toma de decisiones tanto en organizaciones públicas como privadas, y se dirige especialmente a profesionales, directivos, mandos intermedios y emprendedores vinculados a la dirección estratégica, la gestión empresarial, el marketing, las finanzas, los recursos humanos, las operaciones y la consultoría.

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El programa está coordinado por María Eugenia Fernández Moya y Primitiva Pascual Fernández. La preinscripción y matrícula puede formalizarse a través de la web iudecep.uniovi.es.