La Universidad Popular de Avilés abre su XLI edición con 471 plazas en 52 cursos y talleres
La programación suma 1.745 horas lectivas hasta febrero e incorpora como novedades formación en gaita, pandereta y tambor asturiano
La Universidad Popular de Avilés (AUPA) prepara ya su XLI edición, que contará con 471 plazas distribuidas en 52 cursos y talleres. La programación, organizada por la Fundación Municipal de Cultura con la colaboración de la Federación Española de Universidades Populares (FEUP) y la Universidad de Oviedo, alcanzará las 1.745 horas lectivas y combinará disciplinas artísticas, tecnología, idiomas y baile, entre otras materias.
La elevada demanda registrada en la convocatoria anterior ha llevado a mantener buena parte de la programación. Las principales incorporaciones serán la formación de pandereta y tambor asturiano, impartida por Eva Tejedor, y la de gaita asturiana, a cargo de Celso Díaz. El objetivo de AUPA es conservar una oferta variada y adaptada a los intereses de los participantes.
Las actividades comenzarán la semana del 19 de octubre y se prolongarán hasta finales de febrero de 2027, en función de la duración de cada enseñanza. La Factoría Cultural volverá a concentrar buena parte de la actividad, aunque también habrá formación en el CEIP Palacio Valdés, las Antiguas Escuelas del Alto del Vidriero, el Centro Sociocultural de Los Canapés y el Centro de Servicios Universitarios.
El proceso de inscripción se abrirá primero para quienes ya hayan participado en AUPA. Los antiguos alumnos podrán matricularse desde el 22 de septiembre, mientras que a partir del 25 de septiembre el procedimiento quedará abierto también al nuevo alumnado. Por internet, el plazo general permanecerá disponible hasta el 4 de octubre, mientras que la atención presencial finalizará el 2 de octubre.
La matrícula presencial se realizará exclusivamente en la Factoría Cultural y mediante cita previa, mientras que la tramitación telemática estará disponible a través de la Sede Electrónica municipal. Además, para que cualquiera de las actividades pueda salir adelante será necesario alcanzar al menos el 75% de las plazas ofertadas.
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