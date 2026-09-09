Vox denuncia que las oficinas municipales de El Foco y el Edificio Fuero llevan meses cerradas por falta de personal
Martínez Riola acusa al PSOE de tratar a los vecinos de los barrios afectados como "ciudadanos de segunda" y saturar los servicios del Principado
Vox en Avilés ha denunciado que las oficinas municipales de El Foco, que da servicio a La Luz y Villalegre, y del Edificio Fuero, que atiende a la zona del Quirinal, llevan meses cerradas con la excusa de la falta de personal sin que el Gobierno local "haya movido un dedo para reabrirlas". Esto supone, según la portavoz del grupo municipal, Arancha Martínez Riola, tratar a los vecinos de las zonas afectadas como "ciudadanos de segunda", y acusó al Gobierno local de saturar los servicios del Principado en la ciudad. Por ello, exigió que se active la bolsa de empleo y se reabran esos centros en el menor tiempo posible.
Martínez Riola afirmó que "a pesar de que el Ayuntamiento alega falta de personal, lo cierto es que existen varias opciones, como la activación de la bolsa de empleo existente, que se puede activar mañana mismo, la dotación de personal mediante bolsas de otros municipios o la creación de puestos en la propia Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. No es un problema de medios, sino de gestión y de prioridades”.
La portavoz de Vox añadió que "la consecuencia directa de tener las oficinas de registro de los barrios cerradas es que todo el volumen de trámites se concentra ahora en un único punto, en la oficina de registro del Principado en Avilés, situada en la calle del Muelle, que está saturada por la cantidad de solicitudes que recibe, con colas y demoras que pagan los vecinos. El Ayuntamiento cierra sus puertas y traslada el problema a otra Administración".
Además, señaló Martínez Riola, "el equipo de gobierno lleva meses negando lo evidente: que el proceso de regularización de extranjeros iba a tener un impacto directo sobre unos servicios públicos ya tensionados. A pesar de que se dijo que no habría ninguna consecuencia sobre la atención al ciudadano, hoy los avilesinos hacen cola para realizar trámites básicos".
Para Vox “lo más grave es lo que esto significa para los barrios. Mientras un vecino del centro hace su trámite a diez minutos de casa, un vecino de La Luz, Villalegre o el Quirinal tiene que coger el coche o el autobús para hacer exactamente lo mismo, causando otro deterioro más en la calidad del servicio como consecuencia de la inacción del Gobierno”.
Por todas estas razones, Vox ha exigido la reapertura inmediata de las oficinas de El Foco y del Edificio Fuero y la activación de la bolsa de empleo o la creación de puestos en la RPT para cubrir las plazas necesarias. Asimismo, reclama un calendario público de reapertura con fechas concretas.
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