Los autores de las Jornadas del Cómic debaten sobre la salud de la lectura
El profesor José Villarrubia destaca el actual como "el mejor momento" para los tebeos
El irlandés Declan Shalvey, el de "Moon Knight", "Batman", "Deadpool" y "Alien", confesó que ahora tiene menos tiempo para leer cómics. Dice que esto le sucede cada día que pasa porque existen demasiadas distracciones en la vida cotidiana. “La gente lee menos: compro libros todo el tiempo, pero no encuentro tiempo para leerlos, así que me siento mal”, aseguró.
Lo hizo en una rueda de prensa organizada por las Jornadas del Cómic de Avilés que compartió con José Villarrubia, catedrático de Ilustración en Maryland, Estados Unidos, y con Stipan Morian, dibujante croata que comenzó su carrera en el "underground" más punk y se desarrolló como autor durante las guerras de Yugoslavia.
Villarrubia se mostró en desacuerdo con Shalvey: “Estoy siempre tratando con jóvenes: dibujan cómics, los ilustran y también los leen. Yo creo que es el mejor momento que ha habido para los cómics desde que yo soy consciente”.
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