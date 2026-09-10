Avilés, ciudad universitaria: satisfacción y aplausos por el inicio de actividad de la Universidad Nebrija, excepto de IU y Podemos

Avilés ya es oficialmente ciudad universitaria. El inicio de actividad de la Universidad Nebrija, la primera privada que apuesta por Asturias, se celebró en la Alcaldía, en los despachos del PP y Vox y en la Cámara de Comercio de Avilés. Una "muy buena noticia" que atraerá juventud, tendrá impacto económico y turístico, y reforzarán los estudios de una disciplina con elevada demanda, como es Enfermería. Solo Izquierda Unida (IU) y Podemos aseguraron "no tener nada que celebrar", por su rechazo a las instituciones académicas privadas. Eso sí, también hubo críticas por la falta de transparencia del gobierno respecto del desarrollo del proyecto y los compromisos adquiridos con la entidad privada.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, mostró su satisfacción porque "se confirma una muy buena noticia para la ciudad, que se ha llevado a cabo en un tiempo relativamente corto; desde que estudiamos la posibilidad de que esto sucediera hasta hoy han pasado dos años". "Es un objetivo cumplido y que abre expectativas muy positivas para Avilés, porque nos va a traer mucha gente joven a la ciudad que creará un vínculo con nosotros y en un ámbito tan importante como la enfermería. Hoy se materializa el compromiso y la apuesta de la Universidad Nebrija con Avilés que, sin duda, contribuye a reforzar el prestigio de nuestra ciudad", destacó la regidora.

Opinión bien distinta fue la de Agustín Medina, portavoz de IU, partido socio de Gobierno, al menos de momento. "Nosotros no tenemos nada que que celebrar, ya que nuestro modelo de universidad es otro, la universidad pública, una universidad que esté al servicio de todos los ciudadanos, que genere igualdad de oportunidades entre todos, sin discriminación por criterios económicos.Cada vez hay más familias endeudadas por préstamos destinados a sufragar los gastos generados para pagar los estudios universitarios.Todo Avilés lo celebraría si hubiera sido la universidad pública la que iniciara el curso en Avilés", señaló.

La oposición

La portavoz del PP, Esther Llamazares, también aplaudió "la que sin duda es una muy buena noticia para la ciudad". "Celebramos especialmente que se haga con el grado de Enfermería, una formación muy necesaria ante la falta de profesionales que existe tanto en Asturias como en el conjunto de España. Deseamos sinceramente que el proyecto tenga éxito, crezca y contribuya a que nuevos estudiantes puedan formarse y desarrollar en nuestra ciudad su futuro profesional", aplaudió la edil.

De paso, Llamazares aprovechó para recordar que en la presentación del proyecto de la Universidad Nebrija, celebrada el 30 de enero de 2025, el Gobierno municipal se comprometió a mantener informados a los grupos municipales a medida que avanzara el proyecto. "En este sentido hemos querido ser cautos y prudentes durante todo este tiempo, respetando la tramitación necesaria. Ahora, una vez salvados los trámites administrativos y autorizado el inicio de la actividad, recordaremos al gobierno local aquel compromiso". Pero, ahora que ya es una realidad, "esperamos conocer con detalle el desarrollo del proyecto, compromisos adquiridos y, especialmente, cómo han quedado configurados los usos de los espacios públicos, cuáles conservará el Ayuntamiento, cuáles se destinarán a la Universidad y bajo qué condiciones".

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, se congratuló de la autorización concedida a la Universidad Nebrija para impartir el grado de Enfermería en la ciudad, "un hito que convierte a Avilés en ciudad universitaria de la mano de la primera universidad privada con actividad académica en el Principado". "La iniciativa privada ha conseguido lo que la administración pública ha negado sistemáticamente a Avilés: la presencia de una universidad. El gobierno regional dio la espalda a esta oportunidad y los sucesivos gobiernos socialistas que jamás han luchado por ella", destacó. Y añadió que "pese a los ataques de la extrema izquierda, nuestro municipio se convertirá en una fuente de profesionales sanitarios, tan necesarios hoy para Asturias. Avilés gana futuro, gana talento y gana oportunidades”.

El portavoz de Podemos, David García, negó que su formación se congratule del inicio de actividad de los estudios universitarios de la mano de la Universidad Nebrija y señaló que desde la formación morada "reiteramos nuestra oposición a su implantación en nuestra ciudad". "Consideramos que la educación superior debe fortalecerse desde lo público y que las necesidades formativas de Avilés y de Asturias deben ser atendidas prioritariamente por la Universidad de Oviedo, con más recursos, más plazas y una apuesta decidida por la enseñanza pública", manifestó.

Añadió García que a Podemos "nos preocupa profundamente la falta de transparencia con la que el Gobierno municipal ha gestionado la llegada de la Universidad Nebrija desde el principio, al ser un proyecto con importantes implicaciones para la ciudad". "Vemos con especial preocupación las ofertas de alojamiento para estudiantes que se están gestionando a través de la inmobiliaria asociada al proyecto de la Nebrija. Creemos que es necesario vigilar de cerca cualquier impacto que pueda tener sobre el acceso a la vivienda y evitar que se generen dinámicas especulativas que perjudiquen a los vecinos y vecinas de Avilés", alertó, antes de advertir que "desde Podemos Avilés estaremos vigilantes para garantizar el correcto uso y la accesibilidad de nuestro patrimonio público".

El mundo empresarial

La representación de los empresarios en Avilés también mostró este miércoles su satisfacción ante el inicio del curso universitario de la Nebrija. Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio, aseguró que "Avilés consolida su apuesta por la educación superior con la llegada de la Nebrija y se incorpora al mapa de las ciudades universitarias españolas". "Es una noticia muy positiva más allá del ámbito académico. La ciudad sumará mucho más que estudiantes en sus calles. El impacto en positivo de imagen de ciudad gana enteros", aplaudió.

El presidente cameral explicó que "la universidad impactará positivamente en varios aspectos": "Uno será el impacto económico directo e indirecto con la creación de decenas de empleos. En el turismo, porque los estudiantes son los mejores embajadores, desde su llegada se convertirán en promotores turísticos de la comarca, por la promoción del entorno en sus redes sociales, pero también por las visitas que reciben de familiares y amigos que descubrirán todo lo que ofrece Avilés y comarca".

Y a ello se sumará el impacto demográfico. "Las ciudades universitarias son más atractivas para la captación de nuevos residentes, con estudiantes que fijan en la ciudad su residencia definitiva, pero que también son estratégicos para retener población joven, así como al retorno del talento migrado, al ver Avilés como una ciudad de futuro. La universidad abre la ciudad al mundo", aseveró Daniel González.