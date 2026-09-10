El Centro Nacional de Fotografía presenta en el Centro Niemeyer su primera exposición con fondos propios

El Centro Nacional de Fotografía (CNF), centro de titularidad estatal del Ministerio de Cultura, presentará el próximo 2 de octubre en el Centro Niemeyer de Avilés la exposición "Constelaciones fotográficas. Pensar desde las imágenes", la primera muestra realizada a partir de los fondos de su colección. La exposición, organizada por el Centro Nacional de Fotografía en colaboración con el Centro Niemeyer, constituirá la primera presentación pública de la colección construida por el CNF desde su creación mediante una política de adquisiciones orientada a conformar un fondo representativo de la fotografía española. Con 102 obras de 38 artistas, la muestra permitirá recorrer algunos de los principales nombres, lenguajes y tendencias de la fotografía española contemporánea. Con esta muestra, el Centro Nacional de Fotografía reafirma su compromiso con la conservación, investigación y difusión del patrimonio fotográfico español a través de la colaboración con distintas instituciones repartidas por todo el territorio.

La muestra reunirá obras de todos los Premios Nacionales de Fotografía concedidos hasta la fecha: Gabriel Cualladó (1994), Cristina García Rodero (1996), Joan Fontcuberta (1998), Alberto García-Alix (1999), Chema Madoz (2000), Joan Colom (2002), Carlos Pérez Siquier (2003), Ramón Masats (2004), Rafael Sanz Lobato (2004), Ouka Leele (2005), Pablo Pérez-Mínguez (2006), Manuel Vilariño (2007), Bleda y Rosa (2008), Humberto Rivas (2009), Gervasio Sánchez (2009), José Manuel Ballester (2010), Alberto Schommer (2013), Colita (2014), Toni Catany (2014), Javier Vallhonrat (2015), Juan Manuel Castro Prieto (2015), Isabel Muñoz (2016), Cristina de Middel (2017), Leopoldo Pomés (2018), Pilar Aymerich (2021), Cristóbal Hara (2022), Ana Teresa Ortega (2023), Carmela García (2024); así como de la Premio Velázquez de Artes Plásticas Marisa González (2023) y de algunas de las voces más destacadas de las nuevas generaciones, como Yolanda del Amo, Paula Anta, Mar Sáez, Jorge Yeregui y Jon Cazenave, configurando un panorama plural de la creación fotográfica española. A través de este conjunto de obras, la exposición propondrá una reflexión sobre la fotografía como espacio de encuentro entre distintas generaciones, sensibilidades y formas de representación. Las imágenes invitarán a descubrir nuevas lecturas sobre el pasado y el presente, poniendo de relieve la diversidad de lenguajes, enfoques y preocupaciones que atraviesan la práctica fotográfica contemporánea.