DiversAvilés desplegará cinco días de cultura inclusiva con cine, humor y talleres

Avilés volverá a convertir la creación artística en una herramienta para visibilizar las capacidades de las personas con diversidad funcional. La cuarta edición de DiversAvilés se celebrará del 28 de septiembre al 2 de octubre con una programación multidisciplinar que incluirá exposiciones, talleres, cine, humor, concursos y actividades participativas. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, presentó un avance del programa acompañada por el dibujante e historietista Pep Brocal, autor del cartel de este año, y por Beatriz Miranda, representante de la UCAYC. "Es un festival que se pensó para poner en valor a las personas con diversidad funcional, que también son capaces de crear en las distintas disciplinas artísticas", destacó Alonso.

Uno de los platos fuertes llegará el miércoles 30 de septiembre con "Doscapacitados", el espectáculo protagonizado por Edu Luky y José de Luna, actor de la película "Campeones". La propuesta combina comedia, música e improvisación para abordar la discapacidad desde la empatía y el respeto y podrá verse a las 11.30 horas con entrada libre hasta completar aforo. "Una sociedad en la que dejamos al margen a una parte importante de la misma no es una sociedad completa", defendió la responsable municipal de Cultura, que reivindicó el carácter "inclusivo y muy participativo" de la cita.

El programa arrancará el lunes 28 con varias iniciativas en la Factoría Cultural. Allí se inaugurará "Cuidadoras", una exposición de DIFAC que pretende reconocer una labor históricamente poco visible, especialmente desempeñada por mujeres, y que permanecerá abierta hasta el 9 de octubre. También podrá visitarse "Retratando Asturias", con las obras seleccionadas en el certamen de pintura, dibujo y fotografía del mismo nombre. Ese mismo día, Bea Romero, intérprete de lengua de signos que trabaja habitualmente con la cantante Rozalén, ofrecerá el taller "Cantar en lengua de signos, ¿qué nos aporta la diversidad?".

La jornada del martes 29 concentrará buena parte de las actividades. La ONCE colaborará en un taller de braille para un máximo de quince participantes y la Casa de la Cultura acogerá un Concurso de Talentos dirigido exclusivamente a personas con diversidad funcional, con premios en forma de cheques para consumir en establecimientos avilesinos. "Van a ser cheques por valor de diferentes importes para volver a gastar en los establecimientos de Avilés y así reactivamos lo que es el comercio y la hostelería", explicó Beatriz Miranda. La programación continuará con la emisión de "La Tribuna del Sporting", desarrollada por jugadores del equipo Genuine, y con la proyección de "Cosas que no olvidaré", una película sobre un hombre de 40 años que comienza a perder la memoria por el Alzheimer.

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La agenda se completará el jueves 1 de octubre con un taller de educación afectivo-sexual dirigido a personas con diversidad funcional, impartido por la sexóloga María Rodríguez Suárez, mientras que el viernes DIFAC y el colegio Marcelo Gago realizarán una ruta accesible hasta la Factoría Cultural. DiversAvilés también acogerá la segunda edición de "Retratando Asturias", certamen que busca fomentar la creatividad y mostrar la diversidad de la región a través de la fotografía, el dibujo, la ilustración y la pintura. El cartel de esta cuarta entrega lleva la firma de Pep Brocal, que calificó el encargo como "un reto maravilloso" por la oportunidad de plasmar gráficamente "ese concepto tan difícil y tan indispensable" que supone poner en valor la diversidad humana.