El festival Avilés Acción celebra sus bodas de plata con una selección de 33 cortometrajes

Ya hay nombres. El festival Avilés Accion celebra sus bodas de plata con una selección de 33 cortometrajes que reúne nuevas voces, miradas y lenguajes del cine contemporáneo. La programación incorpora cuatro secciones —Oficial, Asturias, Documental, Animación— y tiende además un puente internacional con México de la mano del Guanajuato International Film Festival (GIFF). El certamen se celeberará entre los días 10 y 17 de octubre.

La Sección Oficial reúne diez cortometrajes que exploran las dinámicas contemporáneas desde perspectivas muy diferentes, con especial presencia de la comedia amarga, el retrato social y las narrativas de carácter experimental. Estos son: "Holdsworth", de Xose Dopazo, una pieza de cinco minutos que convierte las paradojas lógico-matemáticas, la figura de un viejo profesor del Trinity College, una cafetera italiana, ecos de la Primera Guerra Mundial y la música de Schubert en un vertiginoso juego audiovisual. Le sigue "Dissecció d’una incoherència en crisi", de Nausica Serra, un ensayo que contrapone dos situaciones aparentemente alejadas —una discusión infantil y un enfrentamiento intelectual entre adultos— para explorar un mismo conflicto: la dificultad para gestionar el ego, la envidia y la incapacidad de aceptar que otra persona pueda tener razón. El cortometraje ha recorrido festivales como Karlovy Vary, Sevilla, Aguilar de Campoo, Brussels Short Film Festival, Mecal y Huesca.

"Cara de Cona", de Guillermo de Oliveira, se adentra en la Galicia rural para construir una comedia negra alrededor del odio irracional. En "Un vocal", Polo Menárguez sitúa a una madre y una hija en la desconcertante sala de espera de un anatómico forense, donde deberán enfrentarse al cadáver del hombre que marcó sus vidas. "Tres mans", de Cristian Sitjas, aborda una situación íntima y compleja: Carmen, que trabaja limpiando portales mientras cuida de su hijo Daniel, con parálisis cerebral, se enfrenta a la necesidad de encontrar ayuda cuando él le comunica que quiere experimentar sexualmente y no puede hacerlo por sí mismo. La película utiliza esta situación para poner en primer plano los afectos, los cuidados y la sexualidad de las personas con discapacidad.

"Talk Me", de Joecar Hanna, imagina un futuro distópico en el que el sexo casual forma parte de la normalidad mientras hablar sinceramente se ha convertido en un tabú. En "Medusas", Iñaki Sánchez Arrieta propone una pieza de seis minutos construida a partir de una imagen aparentemente sencilla: un chico y una chica pasean por una playa sin prestar atención al paisaje que los rodea. Bajo esa aparente normalidad se abre una lectura más inquietante sobre el entorno y aquello que permanece fuera de campo. "Loquita por ti", de Greta Díaz Moreau, viaja a la España rural del año 2000 para seguir a Alma, una adolescente de 16 años desesperada por llamar la atención de José. Ignorada por quienes la rodean, encuentra una inesperada guía en una misteriosa vaca. "Cotton Candy", de Adán Aliaga, enfrenta a dos generaciones de una familia de feriantes. La sección se completa con "Los murciélagos han abandonado el campanario", dirigido por Alfonso Bernal y Manuel Bernal, una historia de 15 minutos protagonizada por un viejo vampiro cineasta y sus cinco discípulos. Durante la noche de su cumpleaños, el maestro les comunica su último deseo: enfrentarse a un plano que nunca ha podido rodar, la salida del sol. El cortometraje está producido desde la cantera de la ECAM y cuenta entre su reparto con Nacho Sánchez, Estefanía de los Santos y María Romanillos.

Sección Asturias

La Sección Asturias vuelve a ocupar un lugar central en Avilés Acción con ocho títulos que muestran la diversidad del cine asturiano contemporáneo. "Una mujer que conocí llamada Yudita", de Rodrigo Agüeria, parte de un recuerdo infantil para reconstruir una experiencia aparentemente cotidiana pero cargada de misterio: una visita a la casa de su tía que, dieciocho años después, el protagonista ya no consigue recordar. "Gosei", de Dani Alías, utiliza la figura de un salaryman japonés atrapado en una rutina asfixiante para construir una mirada sobre una sociedad entregada al culto de la productividad, donde el trabajo y la maquinaria industrial terminan convirtiéndose en una forma de religión. "Prejuicio", Javi Prada sitúa la acción en la España de los años setenta para contar la experiencia de Ali, un joven estudiante marroquí que debe enfrentarse a la discriminación en la universidad mientras intenta aprobar matemáticas. Una historia que conecta racismo, juventud y resistencia frente a las normas impuestas por la dictadura. La obra ha circulado por festivales como Curtas Noia, Nador, Corto Gijón y Cine Alicante.

Dentro de la Sección Asturias consta también "Portales", de Elena Duque, propone uno de los ejercicios más experimentales de la sección. El curso del río Guadalete (Cádiz) se convierte en un territorio imaginario poblado por portales interdimensionales, fauna imposible y una geografía alternativa construida mediante la combinación de imagen real y animación; "Tolos fueos el fueu", de Diego Flórez, dirige la mirada hacia las cuencas mineras asturianas y el proyecto de incineración de residuos de La Pereda. "Saltar", de Lía Lugilde, aborda desde el ensayo documental el significado del salto como gesto, impulso y metáfora, aproximándose a la relación entre el territorio asturiano y una de las formas más frecuentes de suicidio en la región. Lugilde utiliza diferentes personajes, espacios y situaciones para construir una reflexión sobre aquello que puede esconderse detrás de cada salto.

En "Lo que fuiste", Iván Ladeiras cuenta el encuentro entre un niño y su abuelo durante un fin de semana en el que ambos se disponen a revelar fotografías. Lo que comienza como una actividad aparentemente aburrida se convierte en una inesperada forma de acercamiento entre dos generaciones. Ladeiras ya había destacado con Zoe & Renée, premiado por su interpretación en Avilés Acción; Lo que fuiste recibió además el premio al Mejor Pitch en el laboratorio FilmLab LaC6. mLa sección se completa con "La diva, mi abuela y yo", de Inés G. Aparicio, una delicada combinación de animación, memoria familiar y recuperación histórica. Una canción que la abuela Esperanza tararea durante un encuentro con su nieta desencadena un viaje en el tiempo en el que aparecen mujeres, recuerdos y figuras del mundo del cuplé, entre ellas Lilián de Celis. El cortometraje tuvo su estreno mundial en la SEMINCI de Valladolid, donde formó parte de la Sección Oficial de Cortometrajes Españoles. Posteriormente obtuvo el Premio a la Distribución del FICX.

Documental y animación

La Sección documental reúne cuatro trabajos que parten de realidades concretas para plantear preguntas más amplias sobre la vivienda, la memoria, el cuerpo, la justicia y la dignidad: "Un piso estupendo", "Geratzen den hori" (Lo que queda), "Cara de bicicleta" y "El congelador". La sección de animación, incorporada como sección fija en esta 25ª edición, es una firme apuesta por un lenguaje que en los últimos años ha demostrado una extraordinaria capacidad para combinar experimentación, autoría y alcance internacional. Algunos títulos: "Jervasio", "El cuerpo de Cristo", "Mi juego", "El fantasma de la Quinta", "Pobre Marciano", "Anaglifo" y "Porque hoy es sábado", de Alice Eça Guimarães, una animación que convierte el supuesto día de descanso de una mujer en una carrera de obstáculos domésticos.

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Un puente cinematográfico con México

Avilés Acción refuerza su dimensión internacional con una selección de cuatro cortometrajes procedentes del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), uno de los principales encuentros cinematográficos de México: "Levantamuertos", "Las voces del despeñadero", " Casa chica" y "Los rostros del rostro".