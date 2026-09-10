El lado más íntimo y combativo de Pepe Sánchez, en verso

Pepe Sánchez confiesa estar nervioso. Está en la presentación de su nuevo poemario, "Deudas y ausencias", con la sala de conferencias del Valdecarzana llena. "Estoy nervioso porque estoy ante mi gente, mi pueblo", destaca este poeta de Versalles que hila "vida cotidiana, arte, amor, juventud y la vida en sí mismo: lucha y resistencia". Y lo hace en versos entre los que hay algunos en los que invita a combatir los miedos de cada uno: "Los miedos pueden parasitarte pero no paralizarte". Juega con las palabras y entremezcla poesía íntima y de lucha, y apela al fin del genocidio en Palestina. Habla desde lo personal para abordar lo social, se detiene en recuerdos y hechos vividos, de las personas con las que se ha encontrado en su camino y le han marcado y ayudado "para el aprendizaje".

El acto comenzó con unas palabras del historiador Pablo Martínez Corral, que habló de la dualidad de la poesía de Pepe Sánchez entre lo personal y lo social. Y comparó ese poder de los versos con una "piedra pequeña en una onda que puede vencer al gigante". Javier Muñiz, también poeta, tomó la palabra para hablar de "Deudas y ausencias" y de versos plagados de "lealtad y compromiso y repletos de verdad": "Pepe Sánchez demuestra que es fiel a sí mismo". Ambos presentadores animaron a leer el nuevo poemario con "con tiento y con paciencia". El autor aprovechó para recordar a su hermano Paco Sánchez, abogado y antroxero, fallecido la pasada semana, y recitó los versos de "Padre", que habla del progenitor de ambos. Luego siguió ya con la música de violín, que fue cosa de Luisa Sánchez, la hija del poeta, para recitar otros tres poemas: "Empiezo diciendo", "El día siguiente de tu aniversario" y "Ahora es tu momento".

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"Deudas y ausencias" guarda historias con una amplia paleta de colores, "de rojo más que rojo" y otros matices, de amor, ausencias colectivas como la de Maribel Alberti y Carlos García, ambos de El Cafetón. También se detiene en sueños y añoranzas y en "desgranar el día a día" y en la lucha contra las injusticias con un olivo por Palestina como telón de fondo. Matisse y Picasso también se colaron en la presentación para detallar esa mezcla entre lo íntimo y lo combativo que ha llevado a Pepe Sánchez a escribir su segundo poemario. El primero, "La historia se complica", también se presentó en el palacio de Valdecarzana. Y el poeta confesó que en aquella ocasión también tuvo nervios, no como le ocurrió en otros lugares.