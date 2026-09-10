El Nodo, en Avilés, dividido entre "un laberinto que es una vergüenza" y el "mal menor para solucionar un problema muy grave": así ha sido el primer día de cortes de tráfico en la zona

El Nodo es, durante las próximas semanas, un barrio dividido entre dos posturas. El Ayuntamiento de Avilés ha iniciado las obras para el cambio de saneamiento en la calle La Goleta, cortando el carril sentido Avilés de la avenida de Lugo, lo que ha provocado cambios de tráfico en la zona. Durante cerca de tres meses, todos los vehículos, incluso camiones y autobuses, tendrán que cruzar todo El Nodo para llegar a la calle Pruneda y dejar trabajar a las máquinas. Este cambio ha provocado las críticas de los conductores, sorprendidos por la modificación del tráfico, y los elogios de los vecinos, que aseguran que esta intervención era “muy necesaria”.

“Este es el mal menor. Aquí, cada vez que llueve, se forman unas pozas increíbles. Si ibas andando por la acera, siempre acababas empapado por culpa de los coches, que no podían frenar en los charcos”, sostiene José Villanueva, vecino de la zona. El avilesino reconoce que no tiene vehículo, por lo que no es capaz de calcular el impacto de estas obras para los conductores, pero cree que “es una molestia necesaria”. “Lo importante es que quede todo bien, es algo muy necesario para la gente que vivimos aquí”, sostiene.

Vecinos que ven una obra necesaria

La misma postura defiende Estela Álvarez. “Llevamos mucho tiempo pidiendo una intervención aquí. Cada vez que llueve hay problemas, era una gran necesidad del barrio”, señala la vecina, que cree que los problemas de tráfico que supone esta intervención son algo pasajero. “Si se soluciona rápido, este tiempo pasa en nada”, señala.

“Menos mal que lo están haciendo en septiembre, porque, si no, el caos sería mucho mayor. Ahora parece que pasan menos coches”, opina Diego Cantero, conductor que, tras aparcar su vehículo, apunta a la falta que hacía una obra así en el barrio. “Con cuatro gotas se formaban unos charcos increíbles. Es molesto, pero muy necesario”, subraya.

Quejas por los cambios de tráfico

En el otro lado de la balanza está Juan Carlos del Rey. “Han convertido esta zona en un laberinto. Da la impresión de que todo se ha hecho de manera improvisada”, indica el vecino, que apunta a que “las elecciones están a punto de llegar” como uno de los motivos detrás de las obras. “Se nota que quieren dejarse ver. Esto que han hecho para el tráfico es un desastre”, añade.

La confusión reinó entre los conductores durante las primeras horas de los cortes. Por un lado, estaban las quejas por no poder hacer el giro en dirección a Salinas al bajar de la calle Playa de San Balandrán. Por el otro, los vehículos que trataban de entrar en la calle La Goleta mientras circulaban por la avenida de Lugo en dirección a Salinas tampoco podían hacer el giro, lo que también provocó malestar. Los encargados de tratar de regular el tráfico eran los propios operarios de la obra. “Es una vergüenza lo que han hecho y un peligro para todo el mundo. Aquí va a haber un accidente seguro. Si esto es un caos cuando los padres van a buscar a los niños del colegio, no me quiero imaginar ahora”, augura Isabel González, conductora que sufrió los estragos de los primeros cortes.

Cortes durante dos meses y medio

Los cortes, según el Ayuntamiento de Avilés, se alargarán durante un periodo estimado de dos meses y medio. Una de las principales afecciones se producirá en la avenida de Los Telares, donde quedará completamente cerrado el carril comprendido entre La Goleta y la travesía de la Industria en dirección al centro de la ciudad —Oviedo/Gijón— y hacia la avenida Conde de Guadalhorce. Al mismo tiempo, La Goleta pasará a tener sentido único entre la avenida de Lugo y la travesía de la Iglesia, en dirección a la calle Pruneda. El resto de esta vía conservará el doble sentido.

Noticias relacionadas

Los cambios alcanzarán también a las calles Playa de San Balandrán y camino Viejo de Pravia, cuyos vehículos no podrán salir hacia la confluencia de las avenidas de Lugo y Los Telares y deberán continuar su recorrido por La Goleta. Además, Los Telares quedará reducido de dos carriles a uno entre Pruneda y la travesía de la Industria en dirección a Castrillón, para facilitar la salida de los vehículos procedentes de esta última vía.