Rafa Fontériz, un clásico que vuelve al origen de las Jornadas del Cómic

Rafa Fontériz es un clásico: participó en la primera edición de las Jornadas del Cómic “Villa de Avilés” y también en las de este año, que son las trigésimo primeras. “Entonces yo parecía un crío y él parecía él mismo”, bromeó Jorge Iván Argiz, el codirector del salón avilesino de la historieta, con la mirada puesta en el siglo pasado. Y es que esto del cómic comenzó en 1996.

El reencuentro entre Fontériz y Argiz se produjo en el mediodía de este jueves en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, la que ha ocupado todo este verano “La memoria de lo cotidiano”, parte del legado de Juan Antonio Pérez Simón. El autor valenciano ha explicado su vida artística a partir de una selección de su obra reunida bajo el título “Explorando los géneros a través del tiempo”.

Esto de los géneros tiene su fundamento porque Fontériz es un autor tan versátil como para dibujar superhéroes castizos, contar aventuras, llevar a sus personajes a otras galaxias y propiciar relatos de serie negra a la americana. De hecho, es autor de una larga carrera artística que pasa por el cómic español y europeo: colaboró con Carlos Pacheco y dibujó para Marvel. La muestra, instalada en la Casa de Cultura, permite seguir la evolución de su dibujo y comprobar cómo ha ido adaptando su estilo a historias, formatos y públicos muy distintos.

La visita guiada de Fontériz contó con el respaldo de la afición, desveló parte de sus secretos artísticos y presentó paradojas que hicieron saltar las sonrisas del personal: el parecido que tienen los protagonistas de un cómic erótico y uno de superhéroes. “Necesitas que anatómicamente sean correctos, que anatómicamente funcionen, porque tienes que buscar planos muy espectaculares”. Y añadió: “Teniendo esto en cuenta me di cuenta de que puedo hacer una historia de superhéroes que sea erótica. Vamos a ponerle disfraces que van a funcionar tanto como un disfraz de superhéroe, en este caso de superheroínas, y que puedan funcionar, por ejemplo, dentro del mundo del sado”.

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