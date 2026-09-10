El reto de convertir los refugios climáticos en lugares para vivir y decidir, a debate en la Bienal Climática de Avilés

"Los refugios climáticos serán necesarios hasta el día que dejen de ser refugios". La frase de Miguel González, subsecretario del Ministerio para la Transición Ecológica, abrió este jueves en la Factoría Cultural de Avilés un debate que quiso ir más allá de la protección frente a las altas temperaturas. El salón de actos se llenó para una jornada de la Bienal Climática dedicada a analizar cómo estos espacios pueden convertirse también en lugares de encuentro, participación y vida comunitaria.

González, que estuvo acompañado por al alcaldesa, Mariví Monteserín, defendió que la emergencia climática exige actuar con base científica y recordó que en la última década se produjeron el doble de olas de calor que en la anterior. Los efectos, señaló, alcanzan a la salud y a la economía, por lo que "el coste de la acción es una mínima fracción del coste de la inacción". En este contexto situó la red estatal de refugios climáticos, integrada por 180 espacios, aunque reconoció que todavía está "muy concentrada" en los grandes núcleos urbanos del país. "Los refugios son necesarios, pero no son la solución", afirmó, antes de reclamar una reducción de emisiones y un cambio del modelo económico para frenar el cambio climático.

La moderadora, Carmina Gustrán, del Comisionado 50 años de España en Libertad, que se encarga de organizar y coordinar actos de conmemoración del medio siglo de inicio de la democracia en España, lanzó entonces la pregunta que articuló la conversación: "¿Cómo desbordamos el concepto de refugio climático?". La antropóloga Yayo Herrero respondió poniendo el foco en la desigualdad y los cuidados. Advirtió de que "no se debe confundir blindar con refugiar" y defendió construir espacios capaces de proteger a toda la comunidad. La cuestión de clase, apuntó, resulta fundamental para evitar refugios concebidos para unos pocos. "Si queremos salvarnos, tenemos que salvarnos con los animales y con las plantas", señaló.

Para Herrero, limitar estos equipamientos a ofrecer un lugar fresco no responde a la dimensión del desafío. El refugio debe entenderse dentro de una transición ecosocial que tenga en cuenta la dependencia de las personas respecto al entorno y que no deje atrás a quienes tienen menos recursos. Como ejemplo de esa capacidad colectiva de protección recordó la respuesta ciudadana durante los incendios, cuando vecinos se movilizaron para proteger pueblos, viviendas y animales.

El investigador Amador Fernández trasladó el debate a la democracia. A su juicio, los refugios no deben convertirse en espacios de "gestión tecnocrática de los más vulnerables", sino en lugares donde experimentar nuevas formas de convivencia y decidir sobre lo común. "La mejor manera de defender la democracia es reinventarla", sostuvo. El investigador planteó además ampliar esa mirada para incluir otros modos de existencia y asumir que las personas comparten el mundo con animales, plantas y otros elementos de los ecosistemas.

Más que un lugar fresco

La dimensión social fue abordada por Paula Jiménez, que alertó de la distancia creciente entre las clases populares y una "clase cultural cosmopolita" que lidera buena parte de las políticas sociales y climáticas. Hay sectores, explicó, que sienten que "el progreso va muy rápido y ellos se quedan fuera de ese futuro". Por eso consideró que estos espacios pueden servir para algo más que afrontar las temperaturas extremas: "Necesitamos lugares para escuchar ideas diferentes", afirmó.

El formato de la jornada buscó precisamente poner en práctica esa idea. Tras las intervenciones iniciales, la conversación se fue ampliando mediante diálogos concéntricos hacia representantes de centros educativos, museos, bibliotecas, administraciones y colectivos sociales, además de especialistas en movilidad, urbanismo, cultura y transición ecológica, hasta alcanzar al público que llenaba la Factoría Cultural. No fue, por tanto, una sucesión de ponencias, sino un debate progresivamente abierto a distintas experiencias y puntos de vista.

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La conversación dejó sobre la mesa una idea compartida: aprovechar los espacios públicos ya existentes para proteger a la población, pero también para reforzar los vínculos comunitarios y la participación. El reto, en palabras de González, es que "nada puede decidirse desde las instituciones" sin los ciudadanos y que el futuro "siempre tiene que ser compartido".