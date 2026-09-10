Más tensión para el gobierno local: el Ayuntamiento de Avilés publica, dividido en lotes, el contrato integral de limpieza por 4,8 millones de euros en total

La remunicipalización de la limpieza de los edificios municipales se ha convertido en la principal línea roja de Izquierda Unida para mantener el acuerdo de gobierno con el PSOE en Avilés, ahora fragmentado también por la crisis del agua. Así lo afirmó el concejal de IU Agustín Medina en diferentes ocasiones, como informó este diario: «Si eso no se hace, no acabamos el mandato juntos».

Las palabras del edil contrastan ahora con la publicación en la plataforma estatal de la licitación el servicio integral de limpieza de sus edificios y locales, además de los dependientes de la Fundación Municipal de Cultura y de la Fundación Deportiva Municipal. El contrato tiene un valor estimado de 4,8 7 millones de euros y contempla una duración inicial de un año, con posibilidad de una prórroga.El procedimiento de contratación ya está en marcha. El Ayuntamiento ha fijado el 9 de octubre de 2026, a las 13.00 horas, como fecha límite para la presentación de ofertas, mientras que la apertura de las ofertas económicas está prevista para el 27 de octubre.

La explicación del PSOE

"Es un contrato con una duración de un año (2026/2027) porque, aunque seguimos avanzando en los trabajos de la comisión, en intentar sacar adelante la reforma de los estatutos de la empresa de Servicios Auxiliares para incorporar la figura del gerente, los plazos no nos garantizaban llegar a resolverlo antes de la finalización del contrato de limpieza vigente. Y de ninguna manera podíamos quedarnos sin un servicio esencial como este. Por tanto, se trata de garantizar el servicio mientras avanzamos con los compromisos adquiridos", defendió Manuel Campa, portavoz del PSOE de Avilés

"Perplejidad" para IU

Para los de IU esta trámite ha sido la gota que ha colmado el vaso. El coordinador de la agrupación, Juan José Fernández, consideró que la licitación incumple el acuerdo alcanzado con el PSOE el pasado 29 de junio: «Yo estoy absolutamente perplejo. Perplejo ante esa contratación», afirmó.

Recordó que el citado acuerdo establecía que se sacaría a licitación «exclusivamente la limpieza de las instalaciones del Ayuntamiento» y que la limpieza de las fundaciones de Cultura y Deportes pasaría posteriormente a la prestación de servicios públicos. Por eso, la decisión conocida ahora supone, a su juicio, un incumplimiento del pacto. Juan José Fernández calificó el incumplimiento de «fragrante» y afirmó que la decisión se suma a otros asuntos en los que, según sostiene, el PSOE no estaría cumpliendo el acuerdo de gobierno.

«El acuerdo de gobierno es la constitución de este gobierno, es el proyecto de ciudad que tenemos», defendió. «Si el acuerdo de gobierno de fuerzas políticas distintas que da origen a un gobierno de coalición se incumple, ese gobierno de coalición queda sin sentido», sentenció. El dirigente de IU insistió en que su formación no está en el Ejecutivo "para ocupar despachos". "Estamos en el gobierno para hacer políticas», afirmó.

Entre esas políticas situó el avance hacia la gestión pública de los servicios municipales. «Si nosotros estamos en el gobierno, era una línea roja. Lo dijimos desde que nos sentamos el primer día. Avanzar en esa dirección», señaló.

El coordinador de IU en Avilés precisó, además, que el pasado 27 de julio mantuvo una reunión con el secretario general del PSOE (Luis Ramón Fernández Huerga) en la que, según su versión, ambas partes acordaron «intentar agilizar todo lo posible y hacer todo el trabajo que hubiera que hacer» para que el acuerdo del 29 de junio se cumpliera el 1 de septiembre. «Estamos esperando buenas noticias si nos encontramos con malas», resumió.

Asamblea

Preguntado por la posibilidad de que IU abandone el Gobierno municipal, Juan José Fernández subrayó que Izquierda Unida en Aviés ya se encuentra en un proceso de debate interno. «Nosotros ya estábamos en un proceso de escucha en nuestro entorno político y ciudadano de qué es la mejor medida a tomar a estas alturas del mandato municipal», explicó. ¿El futuro? IU ha convocado su coordinadora para el próximo jueves. Según González, en esa reunión se pondrá fecha a una asamblea en la que la organización «discutirá cuál va a ser nuestro futuro político en lo que resta de mandato».

Admitió que la situación deja «muy poco margen» de negociación. "Tenemos un gobierno de coalición en el que la parte mayoritaria del PSOE actúa como si fuera un gobierno monocolor", lamentó. González criticó asimismo la forma en la que, según él, se ha producido la decisión. «Es una forma de proceder que no tiene sentido», manifestó. Calificó el avilesino de IU la situación de «una cuestión de dignidad":

Licitación

La licitación publicada este jueves en la Plataforma de contratación está dividia en tres lotes. El primero corresponde a los edificios y locales dependientes directamente del Ayuntamiento de Avilés y concentra el grueso del contrato, con un valor estimado de 3,2 millones de euros. Los otros dos corresponden a la Fundación Municipal de Cultura, con 880.423,90 euros, y a la Fundación Deportiva Municipal, con 639.934,13 euros: los que IU defendía remunicipalizar.