Vox carga contra los 230.000 euros que Avilés destina a cooperación internacional: "La obligación de un Ayuntamiento no está en el Congo, sino en las familias que no llegan a fin de mes"

El grupo municipal de Vox criticó este jueves la decisión del gobierno local de destinar 230.000 euros a cooperación internacional, una cuantía que aumenta en 30.000 euros respecto al ejercicio anterior y que permitirá financiar proyectos en países como Sáhara, Benín, Guinea, Brasil, México, El Salvador, República Dominicana, Madagascar, Congo, Ecuador y Bolivia. La portavoz de la formación, Arancha Martínez Riola, considera que el Ayuntamiento debería centrar esos recursos en atender las necesidades existentes en el municipio.

"Se trata del dinero que los vecinos pagan con muchísimo esfuerzo y sobre el que no obtendrán ningún retorno", afirmó Martínez Riola, quien también censuró que la subvención máxima por proyecto haya pasado de 16.000 a 18.000 euros en un año. La edil contrapuso ese aumento a lo que considera una mayor presión sobre los servicios municipales y aseguró que los avilesinos soportan "unos servicios de atención al ciudadano saturados, unos servicios sociales cada vez más tensionados y una creciente inseguridad ciudadana".

La portavoz de Vox defendió que la prioridad municipal debe estar en las personas que atraviesan dificultades en la propia ciudad. "La obligación de un Ayuntamiento no está en el Congo ni en Madagascar, sino en las familias que no llegan a fin de mes, en los mayores que esperan una plaza de dependencia y en los vecinos con discapacidad que viven aquí", señaló. Su formación sostiene que esa partida podría emplearse para reforzar los servicios sociales y apoyar al comercio, los autónomos y las personas en situación de vulnerabilidad.

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"A la señora que espera una plaza de dependencia no le sirve un proyecto en Madagascar. Le sirve un Ayuntamiento que la mire a ella primero", insistió Martínez Riola. La portavoz avanzó además que su grupo realizará un seguimiento de las cuentas municipales y aseguró que Vox controlará "cada euro" para comprobar el destino de los recursos públicos.