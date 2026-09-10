La vuelta al cole desde el otro lado: los docentes de Avilés reclaman más personal y mejoras urgentes en las instalaciones

Las aulas ya están a pleno rendimiento después de que el miércoles comenzara el nuevo año escolar. Los equipos directivos de los centros compaginan las clases con los despachos y analizan cada curso las necesidades de su centro, las organizativas y las relativas a la mejora de los espacios. Es ahí donde se entrelazan las reivindicaciones de personal, sobre todo, en los primeros compases del año lectivo. La valoración general de las direcciones de los centros muestra un arranque de curso marcado por la ilusión, pero en el que también afloran retos urgentes en atención a la diversidad, cobertura de plantillas y el bienestar emocional para el alumnado.

El director del colegio Sabugo, Javier Miranda, señala que, a nivel autonómico, "aunque se han mejorado cosas, queda camino por recorrer, sobre todo en lo referente a la atención a la diversidad". Por su parte, Elena García, su homóloga del colegio Enrique Alonso, resume las carencias en "recursos personales e instalaciones", urgiendo un "aumento de maestros e incorporación inmediata de las sustituciones", una demanda compartida por Beatriz Rodríguez, del colegio Quirinal, que apunta que aún están a la espera de completar la plantilla.

La falta de personal se acentúa en casos como el del colegio Villalegre. Su directora, Sonia Castillo, detalla que iniciaron las clases "con dos bajas sin cubrir más una media jornada de dirección", y recalca otro desafío en las aulas: "Cada año nos enfrentamos a más alumnado con condición TEA (Trastorno del espectro autista) y su inclusión es un reto que cae sobre nuestras espaldas sin la suficiente ayuda". En el colegio Versalles, María Llamedo explica que están pendientes de que la Consejería "revise la dotación de profesorado para sustituir las dos horas que libera cada docente a la semana por el pacto educa".

Marta Quirós y Noelia Paniceres, directoras del Marcos del Torniello y La Carriona-Miranda respectivamente, reportan una situación de personal más favorable. “Solo queda por incorporarse un docente en segunda convocatoria por una comisión de servicios” en el Marcos. Paniceres destaca incluso que además prevén solicitar la apertura de una nueva unidad gracias al aumento de matrículas en las últimas semanas.

El arranque de curso también pone el foco en la salud mental y las condiciones laborales. Juan Muñiz, director del Paula Frassinetti, insiste en "el bienestar emocional de los alumnos y en dotar a los centros de personal cualificado que colabore con el profesorado, sometido a mucha presión". Noelia Blanco, del Nuestra Señora del Buen Consejo, fue clara: “Nos conformamos con lo mismo que la enseñanza pública que compartimos el mismo objetivo” y lo concreta: “Reducción de jornada del profesorado mayor de 55, reducción de jornada al profesorado, reducción de la carga burocrática, igualdad de sueldo". Alejandro López, del colegio Luisa Marillac pide "más horas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Auxiliar Técnico Educativo".

Mejoras en las infraestructuras

El desgaste de los centros escolares conlleva a rescatar viejas peticiones como el cambio de ventanas en el colegio del Poeta Juan Ochoa de La Luz y el Marcos del Torniello "para garantizar el confort del alumnado", indica Silvia Heres, directora del colegio de La Luz. El centro público de Sabugo pide “más celeridad y personal para el mantenimiento”, y El Quirinal recuerda la urgencia de "cambiar la carpintería exterior y el sistema de calefacción" del centro. Marta Quirós suma además la reforma integral del patio, la segunda fase del edificio de infantil y la fachada.

Por su parte, Isabel Suárez, del colegio Palacio Valdés, y Javier Sarasola, del Marcelo Gago, destacan la normalidad y la buena acogida al alumnado nuevo, mientras que Alberto Fernández, director del Juan Pablo II–Santo Tomás resume el sentir de su centro en el inicio de curso: “Empezamos con tranquilidad y sin necesidades especiales, con la meta de seguir cuidando el día a día y acompañar a cada estudiante”.

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"Consideramos fundamental disponer de tiempo y espacios que favorezcan la coordinación del profesorado, reforzar la atención individualizada y continuar trabajando en la convivencia y el bienestar emocional de nuestros niños y niñas", concluye Silvia Heres, directora del Poeta Juan Ochoa de La Luz. "El alumnado vino con todas las energías posibles, con muchísimas ganas de volver al cole", subraya su homóloga del Palacio Valdés, Isabel Suárez.