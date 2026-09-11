Ángel Fernández Artime, el cardenal que es "uno más" en Luanco

Ángel Fernández Artime es un alto rango de la curia romana. El cardenal es el proprefecto del dicasterio encargado de la vida consagrada del Vaticano además de miembro de la Comisión Cardenalicia del Instituto para las Obras de Religión conocido como el Banco Vaticano. También es de Luanco, algo de lo que presume con orgullo este hijo de pescadores. Visita Luanco siempre que puede, si su apretada agenda de compromisos del Vaticano se lo permite. Los luanquinos destacan de Fernández Artime su bonhomía, su cercanía y el hecho de comportarse como “uno más” cada vez que acude a su villa natal. Es más, en Luanco encuentra la tranquilidad, sus paseos de primera hora de la mañana, sus baños en la playa y su vida familiar. Este fin de semana volverá a repetir visita a Luanco. Lo hará para oficiar el lunes la misa solemne del Cristo de Candás; eso sí, el sábado tendrá otra labor en la iglesia de Antromero (Bocines) ya que oficiará un bautizo previsto para las 12.00 horas.

Su hermana Rocío Fernández Artime, que es física y fue pregonera de las fiestas del Socorro en 2015, reside en Madrid. Sin embargo, cada vez que el cardenal viene a la capital gozoniega hace lo posible por compartir esos días con su hermano y el resto de familiares que residen en Luanco. Uno de ellos es el pescadero Jesús Artime, con el que acostumbra a salir a tomar el vermú por los locales hosteleros próximos al puerto viejo. “Lo primero que hace Ángel cuando viene a Luanco es ir a verme a la pescadería”, afirma Artime, que resalta además que de su negocio se lleva bonito y calamares, por citar algunos productos. También le gusta cocinar. “Me tiene contado que en Roma también cocina muchas veces, no sé, paella, calamares en su tinta…”, señala el pescadero y primo del cardenal luanquín.

Y es que, según apunta Agustín Estébanez, uno de sus muchos amigos en su Luanco natal, ver a Fernández Artime hacer la compra es de “lo más habitual”. “Va a la carnicería, a la pescadería, al supermercado,…”, señala no sin antes destacar el carácter “llano, cercano, cariñoso y con paciencia para trasladar el amor de Dios”.

El cardenal ha visitado Luanco con frecuencia desde que en enero de 2025 fuese nombrado cardenal por el Papa Francisco. Quizá la más especial fue la del día grande de las fiestas del Socorro de este año. Ofició la misa en honor al Cristo con motivo del 250.º aniversario del milagro del 5 de febrero de 1776. También participó en la eucaristía y procesión del Domingo de Ramos en Luanco y pasó unos días después de las fiestas del Carmen. Sus vacaciones de agosto ya son habituales en su villa natal. Según precisó su primo, “llegó el 12 de agosto y se marchó el 31”.

Fernández Artime es un “hombre prudente” y siempre está dispuesto a colaborar en la parroquia. Es más, según relata el cura luanquín, José Antonio Alonso, suele comunicarle su presencia en la villa marinera con un "lo que necesitas, me dices". El párroco corrobora el sentir de los luanquinos al ver como uno de sus vecinos es un alto cargo de la curia romana: "La gente está feliz y emocionada, para él igual es otra cosa porque cuando sale a la calle el trayecto desde la iglesia que antes hacía en tres minutos, ahora lo hace en veinte"

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Ángel Fernández fue el primer español en ser elegido Rector Mayor de la congregación salesiana. Fue nombrado cardenal y consagrado obispo por el Papa Francisco, que fue el encargado de designarle como proprefecto del Dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. El Papa León XIV lo nombró legado pontificio para las basílicas de San Francisco y de Santa María de los Ángeles de Asís, además de Juez Aplicado del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano para luego participar como miembro del Dicasterio de las Causas de los Santos. Desde el 21 de enero es además uno de los cinco cardenales encargados de supervisar la transparencia del Banco Vaticano.