Avilés abraza la llegada de la Nebrija: "Los universitarios rejuvenecerán la ciudad, le darán movimiento y abrirán nuevas oportunidades"

Andrés Fernández sabe lo que significa marcharse a estudiar Enfermería a una universidad privada. Este vecino del casco histórico avilesino cursó la carrera en Vigo y ahora contempla desde el otro lado el cambio que vivirá su ciudad. Avilés se estrenará este curso como ciudad universitaria, después de que la Nebrija haya recibido este miércoles el último permiso necesario para comenzar su actividad. Lo hará con 60 alumnos del grado de Enfermería y otros 30 vinculados a cursos de español para extranjeros. "No puedo comparar mi experiencia con lo que se van a encontrar los estudiantes de la Nebrija en Avilés, porque Vigo ya era una ciudad con un marcado carácter universitario y ellos, en cambio, van a ser los primeros en abrir ese camino aquí", señala.

El enfermero cree que la principal transformación se notará en las calles, el ocio y la llegada de población joven. "Sin duda, creo que la llegada de juventud es una noticia muy positiva: darán movimiento a la ciudad, la rejuvenecerán y también contribuirán a ampliar su oferta de ocio", sostiene. Fernández considera que ese nuevo público puede provocar además cambios en la hostelería y el comercio. "Ahora mismo, buena parte de los bares y de las propuestas están dirigidos a un público por encima de la treintena, y la presencia de universitarios obligará a abrir ese abanico, algo que siempre resulta enriquecedor". También identifica algún riesgo. El principal, el posible efecto sobre los precios y el mercado del alojamiento, aunque recuerda que el encarecimiento ya venía produciéndose antes de la implantación universitaria. Con todo, confía en una convivencia sencilla si ambas partes se adaptan. "Será importante que sean cívicos, responsables y respetuosos con quienes ya viven aquí", añade.

Un nuevo público para el comercio local

La llegada de estudiantes también despierta expectativas entre los establecimientos del centro. Pablo Cueto, cuarta generación de la carnicería Delfina, en la calle Rivero, considera que el perfil universitario encaja especialmente bien con su apuesta por la comida preparada. "Muchos pueden salir cansados de clase y parar aquí a por unas lentejas, unas carrilleras o cualquier otro plato preparado para no tener que ponerse a cocinar", explica. El negocio ofrece unas sesenta raciones diferentes y adapta sus platos a cada temporada. "Ahora mismo ya tenemos mucho movimiento todos los días, pero todo lo que pueda sumar siempre es positivo", señala el comerciante ante la inminente llegada de la institución académica, que tiene previsto inaugurar el curso el próximo 15 de septiembre.

Pablo Cueto con varias de las raciones que tiene preparadas en su tienda. / Mario Canteli

Una impresión parecida tiene Ana Rosa Álvarez, de Fotocopias Avilés, que ya había trabajado con actividades relacionadas con la institución académica, la primera privada en la región. "Ya veníamos trabajando durante los cursos con alumnos y actividades vinculadas a la Universidad Nebrija, así que conocemos de primera mano el movimiento que puede generar". Confía ahora en que la implantación de los estudios universitarios tengan también efecto sobre las ventas. "La llegada de estudiantes siempre aporta vida a la ciudad y, para negocios como el nuestro, puede abrir nuevas oportunidades", resume la empresaria ante la llegada de universitarios, que en este primer curso tendrán dos centros académicos: el palacio de Maqua, donde se impartirán las clases teóricas; y el edificio de Álvarez Acebal 5, para las prácticas.

Entre los vecinos también domina el optimismo. Miguel Pérez pone el acento en la posibilidad de atraer estudiantes de fuera de Asturias y conseguir que algunos terminen vinculándose profesionalmente a la región. "Algunos de esos jóvenes pueden acabar haciendo aquí su vida, quedarse en Asturias una vez terminen la carrera y, quién sabe, convertirse en futuros enfermeros del SESPA", afirma. A su juicio, Avilés cuenta a su favor con ser una ciudad cómoda, manejable, con servicios y buena calidad de vida, características que pueden facilitar la adaptación de los nuevos alumnos.

Por la izquierda; Lidia Cuervo y Ana Rosa Álvarez con sus fotocopiadoras. / Mario Canteli

La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) comparte esa visión y destaca el impacto que puede tener la nueva población universitaria en el consumo y en la promoción exterior de la ciudad. "Va a generar un flujo de población joven muy importante a todos los niveles, especialmente porque esos estudiantes van a conocer Avilés y también van a ayudar a promocionarla fuera". Para la organización, la iniciativa encaja además con el carácter local: "Avilés es una ciudad de acogida y esta propuesta encaja perfectamente con su identidad. Como ciudad, tenemos que felicitarnos todos por la llegada de la Universidad Nebrija".

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El desembarco académico, además, aspira a crecer más allá de este primer curso. Nebrija ha acompañado su llegada con inversiones como la adquisición de las naves de Balsera, donde proyecta una residencia universitaria y espacios vinculados a la innovación y la formación práctica, y la compra del antiguo geriátrico de Rivero, destinado a futuros alojamientos. La institución prevé disponer de una residencia universitaria a partir del curso 2027-2028. Lo que comienza ahora con 60 futuros enfermeros pretende convertirse en una presencia estable capaz de transformar poco a poco la vida económica y social de Avilés.