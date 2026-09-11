Comisiones Obreras destaca la importancia de los acuerdos marco frente a la precariedad laboral internacional

Dentro del eje de sindicalismo y cooperación internacional, organizado por la Asociación Paz y Solidaridad y la Fundación Juan Muñiz Zapico, la federación de Industria y la de Servicios de Comisiones Obreras (CC OO) han participado en unas jornadas que se desarrollaron este jueves en Gijón y hoy en Avilés, bajo el título “¿Cómo funcionan los acuerdos marco mundiales?”.Presentados por Pilar Rato, presidenta de la Asociación Paz y Solidarida, las jornadas comenzaron con las intervenciones de Olga Ruíz e Ignacio Requena, máximos responsables de las federaciones de Servicios y de Industria, respectivamente. En el punto central de las jornadas tomaron la palabra Víctor Garrido, responsable de los Acuerdos Marcos Globales en la federación y co presidente de IndustriAll Global Union para los sectores de textil, confección, calzado y piel; y Carles Catalá de la federación estatal de Servicios .

Los Acuerdos Marco Internacionales, explicaorn, "son una herramienta fundamental para nuestro sindicalismo internacionalista que nos permite trasladar la acción y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras a toda la cadena de valor de las empresas multinacionales, sin miedo ni injerencias por parte de los empleadores y son especialmente importantes en aquellos lugares donde sistemáticamente estos derechos son ignorados por gobiernos y empresas y sobre todo en aquellos sus normas son totalmente antisindicales". Lo que distingue a estos acuerdos de otras iniciativas es que son el resultado de negociaciones con Federaciones Sindicales Mundiales y Empresas Multinacionales: son por tanto un pacto entre estas empresas y los sindicatos, y no son un instrumento voluntario si no contractual.

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"Las multinacionales están implantadas en todo el mundo, pero sobre todo donde consiguen negocio. Por ejemplo, cuando se vulnera la libertad sindical y se despide a todas las trabajadoras y trabajadores por ejercer sus derechos laborales), con el acuerdo marco se hace presión", precisaron. Sin embargo, hay acciones complejas, por ejemplo, en las relaciones laborales en franquicias, como pueden ser las del sector hotelero. " En la hostelería, que es un empleo muy precario, se está evolucionando y seguimos buscando más acuerdos marco, que permitan seguir avanzando. Sin acuerdos marco, se buscan pactos concretos", aclararon en una jornada en la que quedó patente que c"on el acuerdo marco se lucha por el trabajo decente, se lucha contra el esclavismo y contra el trabajo infantil".