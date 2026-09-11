Los escolares de La Carriona abren las fiestas del barrio con un alegato en favor de la igualdad y la tolerancia
"Sentimos orgullo de formar parte de este barrio lleno de personas trabajadoras y comprometidas", aseguran los niños del colegio La Carriona-Miranda, encargados de dar el pregón
N. Menéndez
“No queríamos hacer algo excesivamente solemne ni elaborado. Nuestra idea era hacer algo cercano, hecho por los propios niños, y con mensaje”, dice Noelia Paniceres, directora del colegio público La Carriona-Miranda. Sus alumnos fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de La Carriona, que se alargarán durante todo este fin de semana. Los niños, además, se atrevieron con un libro blanco de normas para enseñar a los adultos “cómo deben ser estos días”: la participación y el respeto, fueron dos de las claves señaladas por lo pequeños.
“Tenemos una misión muy especial”, comenzaron los niños, que aseguraron que para ellos era “un honor estar aquí representando a nuestro colegio”. “En nuestro cole aprendemos muchas cosas, pero lo más importante es que una comunidad se construye entre todas las personas que la forman. La Carriona es mucho más que un barrio”, subrayaron los alumnos, que aseguran sentir “orgullo de formar parte de este barrio lleno de personas trabajadoras y comprometidas”. “Hay personas de muchas edades, orígenes e historias diferentes, y eso nos da una riqueza enorme”, señalaron, dando especial importancia a las personas mayores de la zona. “Las diferencias no nos separan, todas las personas tenemos los mismos derechos y oportunidades. Nadie es mejor que nadie”, sentenciaron.
Un pregón hecho por los niños
Una de las claves del pregón pasó por uno de los puntos que quiere explotar el propio centro educativo: “El sentimiento de pertenencia, la diversidad y la importancia de sentir que el alumnado de La Carriona forma parte de la comunidad”. “Nuestra idea es formar parte de esa convivencia y de la vida social del barrio. El año pasado ya hicimos muchas cosas, pero ahora queremos hacerlo extensible al barrio de Miranda porque también recibimos alumnado de allí, además de tener niños de San Cristóbal, Candás, Luanco... Queremos formar parte de lo que nos rodea”, señaló Paniceres, antes de un pregón que despertó una ovación en el centro social de La Carriona.
Este viernes, además de celebrar el pregón que dio el pistoletazo de salida a las fiestas, estaba previsto que el barrio vibrase con la primera edición de La Carriona Urban Fest, que tenía en su cartel artistas como "Machete en Boca", "Souls in Pain", "Seven Like" o "KDNA'S". Además, también se interpretó una obra de teatro intergeneracional titulada "Mujer rural". Este sábado tocará madrugar, ya que a las 10.00 horas se celebrará una diana floreada para, a las 12.00 horas, dar comienzo al día del niño y la fiesta de la espuma. A las 19.30 horas empezará la decimoquinta edición del Carriona Rock, con nombres como "Envidia Kotxina", "Sartenazo Cerebral" y "Txapajo". El domingo habrá mercadillo solidario, misa de campaña, reparto del bollo y, a las 14.30 horas, se hará la tradicional comida de hermandad del barrio.
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