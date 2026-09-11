IU plantea una OPA municipal para recuperar el control del agua en Avilés

Izquierda Unida (IU) de Avilés planteó este viernes tres propuestas para afrontar la crisis del agua en Avilés -la empresa reclama al Ayuntamiento 15,3 millones de euros- y avanzar hacia una gestión pública del servicio: que el Ayuntamiento adquiera la totalidad de las acciones de la sociedad mediante una operación de compra (una OPA), recurrir a Cadasa para asumir la gestión y activar el Observatorio del Agua previsto en el acuerdo de gobierno.

La primera alternativa planteada por IU, en concreto por su portavoz municipal, Agustín Medina, consiste en que el Ayuntamiento se haga con todas las acciones del socio privado del agua mediante una operación de adquisión (OPA). La formación utiliza como referencia el modelo de empresas municipales de otros concejos, en concreto Gijón, y señala que permitiría convertir la sociedad en una empresa íntegramente pública. IU sostiene que esta opción permitiría recuperar el control directo sobre la gestión del agua sin necesidad de plantear la desaparición de Aguas de Avilés. Su propuesta pasa, por tanto, por mantener la empresa y sus capacidades de gestión, pero con un capital completamente público.

"La otra opción es que le hagamos una encomienda de gestión a Cadasa y que sea Cadasa la que gestione el agua", avanzó Medina, que subrayó: "Estas ideas no son descabelladas ni ocurrencias, porque el propio Presidente del Principado (Adrián Barbón), cuando estuvo aquí en agosto, dijo que el Principado y Cadasa estaban a disposición. Esas serían las dos vías que tendríamos, que son perfectamente viables para recuperar la empresa y que tenga 100% de capital público". Hay una tercera, que en este caso explicó la concejala Ana Solís: activar el Observatorio de agua "donde estén todos los agentes vecinales representados y que no sea simplemente un órgano en el cual se ratifiquen acuerdos que haga el PSOE con una multinacional, sino que sea un órgano real de participación y transparencia donde tengamos el conocimiento de todos los términos contractuales y negociaciones".

En paralelo, Izquierda Unida de Avilés plantea una auditoria completa de las inversiones comprometidas por Veolia-Asturagua, el socio privado de Aguas de Avilés. Según la formación, el contrato contempla un compromiso de 16,9 millones de euros en inversiones "y es necesario conocer qué actuaciones se han ejecutado realmente y cuáles están pendientes". Desde IU cuestionan que el análisis del conflicto pueda centrarse exclusivamente en los beneficios que la empresa asegura haber dejado de percibir. "También deben cuantificarse los posibles incumplimientos de la concesionaria", justificó Llarina González, secretaria de organización. "Hacemos esa propuesta de auditoría completa de las obras, porque no es lo mismo que digan que les demos 15 millones y hayan ejecutado los 17 millones de obras, a que les digan 15 millones y de repente hay una auditoría que establezca que solo hicieron 2 millones de esos 17", ahondó Gonzaélz .

Asimismo, desde IU subrayaron en rojo la posiblidad de prorrogar la concesión. IU sostiene que el contrato tiene una duración de 25 años y que es improrrogable, por lo que rechaza que una eventual solución al conflicto pase por conceder más años de gestión a Veolia-Asturagua. "Nos gustaría disipar los sueños húmedos de la multinacional", destacó el coordinador de IU, Juan José Fernández, que agregó: "Yo sé que a la multinacional le gustaría seguir gestionando el agua en Avilés de forma indefinida y seguir teniendo los beneficios millonarios a costa de los avilesinos y avilesinas, pero no es viable una prórroga del contrato. Independientemente de cuál sea el desequilibrio económico que en estos informes que se van a hacer aparezca, independientemente de eso, una alternativa para hacerle frente que pase por la prórroga del contrato no tiene sentido.No tiene sentido por dos motivos: en primer lugar, porque no hay cobertura legal para ello. Y en segundo lugar, porque el propio contrato no lo contempla. El contrato es de 25 años, improrrogable. Y nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire también a que se prorrogue el contrato. Estos señores han demostrado que son unos piratas y lo que necesita Avilés es librarse de ellos, no darles más años de gestión".

Fernández señaló que Izquierda Unida "no está dispuesta a arrodillarse frente a la multinaiconal como hace el PSOE, ni mucho menos está dispusta a la alternativa de pagar y callar como plantea el Partido Popular". Desde IU reclamaron una gestión pública del agua en Aviliés.

Las tres propuestas -la adquisición municipal de las acciones, la posible encomienda a Cadasa y la activación del Observatorio del Agua- forman parte de una estrategia que IU presenta como alternativa al incremento de las tarifas o a una aportación económica extraordinaria a Veolia.

Pacto de gobierno

En cuanto a la ruptura o no de la relación con el PSOE en el gobierno de Avilés, desde IU apelaron a la próxima asamblea local. "Nosotros no somos una organización que funcione a dedo, somos una organización horizontal", recalcó Juan José Fernández, que apostilló: "Igual que la asamblea decidió formar parte del gobierno de Avilés, tiene que ser la asamblea la que evalúe esta situación y la que diga qué es lo que vamos a hacer. Este jueves nos reuniremos la coordinadora y en la coordinadora se elaborará una propuesta para trasladar a esa asamblea Yo a esa coordinadora llevaré una propuesta, pero que por hoy es la mía. Y yo no soy el que decida, aquí decidimos entre todos, como tiene que ser".

¿Y su propuesta? "No es que nos vayamos, es que nos echan. Además, si nosotros seguimos en el gobierno, ¿qué va a pensar la gente? Ya sé lo que va a pensar, estos no se marchan del sillón ni con agua hirviendo", zanjó.