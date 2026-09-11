El Niemeyer salda su deuda con la danza contemporánea con un ciclo dirigido por Manu Badás

El Centro Niemeyer programa por primera vez en su historia un ciclo de danza contemporánea. Se llama “Umbrales habitados” y lo dirige el coreógrafo gijonés Manu Badás. El 4 de octubre el Club del complejo cultural acoge “Nano Bubble #2”, de Natalia Fernandes. La función del 29 de noviembre será “Spira”, de Eduardo Vallejo y Michela Lanteri. Cerrará el ciclo “La revisión”, de Sergio R. Suárez. Las tres funciones están señaladas a las 19.00 horas y las entradas -a 12 euros- ya están a la venta.

“Estamos aquí para presentar un nuevo proyecto que nos hace especial ilusión porque con él empezamos a mostrar la intención y a reconocer la deuda que tiene el Centro Niemeyer con la danza”, señaló Carlos Cuadros, director general del complejo de la ría. “Esta deuda no es una deuda exclusiva del Niemeyer: en España, el porcentaje de programación de danza dentro de las artes escénicas ronda, y casi no llega, al 10% de toda esa programación, con lo cual es una de las artes más invisibilizadas y menos apoyadas. Así se viene reivindicando desde hace años desde todas las instituciones profesionales, en diferentes comunidades autónomas y a nivel nacional”, apostilló Manu Badás cuando le tocó tomar la palabra.

“Las acciones de danza que se hacen en el Centro Niemeyer a lo largo del año tradicionalmente son objetivamente escasas”, reconoció Cuadros. “Se limitan a una programación, y no todos los años, de ballets de repertorio a final de año y a acoger algo que nos gusta especialmente: los certámenes de danza de las academias de la comarca de Avilés”, añadió el gerente del complejo cultural.

En el plan de actuación del complejo de la ría de este año, la gerencia había previsto ya el salto a la danza contemporánea: “Se hace necesario un equilibrio entre mantener los grandes títulos, pese al peligro de repetición que supone seleccionarlos en el repertorio cerrado del ballet clásico, por constituir una base estable de públicos de la que no se puede prescindir; tender a propuestas de coreografías neoclásicas que, por su asimilación más asequible para el espectador tradicional, abran sus gustos hacia otro tipo de estéticas; e introducir en la programación, aun contando con la esperable retracción de audiencias, la danza contemporánea, un objetivo del que el Centro no se puede desligar dentro de su mismo compromiso por servir de soporte para la creación artística actual”.

“Con este ciclo queremos dar un paso más”, añadió Cuadros antes de explicar que el comisario del ciclo —que nace con perspectiva de consolidarse a lo largo del año— “es uno de los más importantes creadores de danza en Asturias”. También recordó que se formó en Francia y que cuenta con un Premio Oh! de danza. Además, Manu Badás mantiene una relación intensa con el Niemeyer desde hace años. En 2016, por ejemplo, protagonizó el espectáculo “Longing for Breath”, una coproducción de Zig Zag Danza y el propio Niemeyer. Este mismo 2026, el bailarín asturiano se encargó de coordinar el programa de actividades culturales complementarias del Festival de Cine LGTBI.

Borja Ibaseta, coordinador de actividades del Niemeyer, insistió en la apuesta de la institución cultural por la danza contemporánea. “Consideramos este ciclo muy necesario y no sólo por la deuda que teníamos con esta muestra de arte”, apuntó. “Queríamos responder adecuadamente a la necesidad que tiene la región de la danza. No queríamos hacer una isla en la programación que fuese inconexa con la ciudad”, destacó Ibaseta.

“La propuesta que nos presenta Manu, sobre todo, lo que nos permite es que esas personas que, como yo, somos aficionadas a la danza, pero que a lo mejor sentimos que nos faltan herramientas, podamos precisamente acercarnos a ella y hacerlo de una forma distendida”, continuó el coordinador de actividades. “Nos plantea una conversación previa con el público que quiera asistir para tener pequeños hilos o pequeñas introducciones y, después, una conversación a posteriori del espectáculo. Eso construye la visión cultural de lo que estamos viendo”, concluyó.

Noticias relacionadas

Así, los tres solos de danza que programa el Niemeyer sobrepasan el espectáculo sobre las tablas. “Cada uno de ellos empieza a las 19.00 horas, pero yo estaré una hora antes en el Óscar Café para poder hablar de cada uno de los títulos. Luego, cuando terminemos, los que conversarán son los propios intérpretes”, concluyó Badás.