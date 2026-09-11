Las obras del nuevo edificio de Emile Robin avanzan a buen ritmo tras darse por desaparecida la fontana de los Figueroa

La fontana de los Figueroa ha desaparecido, pese a su catalogación dentro del Inventario de Bienes en Espacio Urbano de Avilés, con un grado de protección integral. Las obras de construcción de 15 nuevas viviendas y pisos turísticos en el inmueble que hace esquina entre la calle Emile Robín y la avenida de Los Telares comenzó con un cuidadoso movimiento de tierras en búsqueda de la fuente. Pero sin éxito, con lo que los trabajos avanzan ya a buen ritmo. En caso de que se hubiera encontrado, los trabajos se tenían que haber paralizado durante las labores de limpieza y movimiento de tierras, para proceder a su documentación y actuar conforme a las indicaciones del arqueólogo director.

El inmueble, bautizado como Séliva (Avilés al revés), se encuadra en el área de planeamiento específico "Emile Robin-Los Telares", uno de los ámbitos incluidos en el Plan Especial de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés (PEMRICH). Además, la actuación se emplaza dentro del yacimiento correspondiente a la Carta Arqueológica de Avilés, lo que obliga a contar con un proyecto de seguimiento arqueológico. Todo esto ha supuesto un año de retraso, ya que la intención de la propiedad era que las obras se hubieran iniciado en el verano de 2025.

"Se ha buscado la fuente, pero no se ha encontrado rastro alguno de ella. Alguien se la habrá llevado, porque es raro que no aparezca nada", señaló Ignacio Quirós, propietario de la promotora inmobiliaria, Islaer Promociones Inmobiliarias. "Un vecino nos enseñó una foto y sabemos que estaba junto a Casa Lin, pero no encontramos nada", remarcó.

Patrimonio

Una vez confirmado que no quedaba vestigio alguno, las obras de construcción han continuado y ya solo quedan las fachadas del inmueble. En el caso de la fachada que da a la calle Emile Robin, data de 1879, y de 1881 la de la avenida de Los Telares. Las barandillas serán desmontadas y restauradas para que vuelvan a lucir como en sus orígenes. También se tendrá que replicar la galería original en la fachada trasera, según ha establecido el Consejo de Patrimonio del Principado para dar luz verde a los trabajos.

La parcela comprende los números 17 de la calle Emile Robín y 1 de la avenida de Los Telares, con una superficie de 1.502 metros cuadrados. El nuevo edificio se dividirá en planta baja, primer y segundo piso y bajo cubierta. El espacio libre privado ubicado en la parte trasera contará con piscina y jardín. Tanto el aparcamiento, con 34 plazas, como los 27 trasteros se ubicarán en la planta sótano.

La distribución

La planta baja se destinará a apartamentos turísticos, con acceso independiente por la calle Emile Robin y sin conexión con las viviendas, a las que se accederá desde la avenida de Los Telares. Según la propiedad del inmueble, ya tiene la promoción prácticamente vendida en su totalidad.

La empresa promotora calcula que el inmueble estará disponible en el plazo aproximado de dos años, teniendo en cuenta los elevados requerimientos técnicos, el mal tiempo y la carencia de mano de obra cualificada para el desarrollo del proyecto.