Los primeros alumnos de la Nebrija ya están en Avilés: arranca el programa de español sanitario

Los primeros alumnos de la Universidad Nebrija para el curso 2026-27 ya están en Avilés. Tras conocerse esta misma semana que la consejería de Ciencia ha notificado a la institución académica la autorización de inicio de actividad del centro, último trámite administrativo que les faltaba para poder comenzar las clases del grado de Enfermería este curso, este viernes ha tenido lugar la bienvenida para los estudiantes del programa de español sanitario. Se trata de 23 franceses, matriculados todos ellos en el denominado Bridge Year, que funciona a modo de curso puente para posteriormente iniciar estudios de la rama de Ciencias de la Salud en alguno de los campus de esta universidad. El de Avilés es el segundo año que se celebra aunque en esta ocasión es la primera vez que el alumnado cursará asignaturas propiamente sanitarias. Irán enfocadas de manera prioritaria para estudios de Odontología y Fisioterapia aunque hay materias comunes con otro grados de ámbito sanitario. Tal como explicó Eduardo Cimadevilla, director del Centro Nebrija en Avilés que el próximo martes dará la bienvenida a los estudiantes de la primera promoción de Enfermería en la ciudad, el Bridge Year es una oportunidad para la inmersión de los participantes no solo en la lengua sino también en la cultura española, y desde un espacio "muy amable" como Avilés.

Para la formación en la parte idiomática, la Universidad Nebrija contará con cuatro docentes dedicados a los 23 alumnos matriculados en el Bridge Year en Avilés, a lo que se sumarán en los próximos meses los de la rama sanitaria para las asignaturas ya orientadas a los estudios universitarios posteriores.

Por otro lado, este curso la Nebrija comenzará con 60 alumnos del grado de Enfermería, a los que habría que sumar los cerca de una treintena de los cursos de español para extranjeros. Se repetirá igualmente una nueva edición de los cursos de escritura creativa tanto para los estudiantes extranjeros en la ciudad como para todas aquellas personas que deseen participar.

Para la andadura universitaria, la institución, que es asimismo la primera universidad privada con actividad académica en el Principado de Asturias, contará con dos sedes: el palacio de Maqua, donde se impartirán las clases teóricas, y el edificio de Álvarez Acebal número 5, recientemente reformado por la propia universidad, destinado a la formación práctica, donde próximamente quedará completado el equipamiento de los laboratorios de anatomía con tecnología puntera hasta ahora nunca utilizada en el ámbito universitario. Ambos espacios, tanto Maqua como el edificio de Álvarez Acebal, se compartirán, en turnos de mañana y de tarde, con los recién incorporados al programa de español sanitario.

El próximo martes, la entidad tiene previsto celebrar un acto público de bienvenida a los primeros estudiantes del grado de Enfermería en la ciudad, una mayoría de ellos procedentes del Principado. Ya están distribuidos los horarios y turnos para ellos y los diez docentes previstos para este primer año ya están dispuestos para inciar las clases. “Estamos realmente contentos e ilusionados”, subrayaba en días pasados Juan Padilla, director general de Institutos Nebrija, cuando se conoció el último trámite y paso necesario para que la primera universidad privada presente en el Principado pudiera iniciar su actividad. Y con idéntico ánimo se presentaba este viernes ante el estudiantado del programa de español sanitario Eduardo Cimadevilla.

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No serán los únicos proyectos de la institución académica, enraizada en el Principado a través del presidente de su consejo rector, Manuel Villa-Cellino y el exrector Pepe Muñiz. La entidad ya ha anunciado que prevé la apertura de una residencia universitaria a partir del curso 2027-28, con el objetivo de "ampliar la oferta de servicios para estudiantes nacionales e internacionales y consolidar su presencia en la ciudad".