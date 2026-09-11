Sex Museum toma Valliniello: el Sound Fest regresa con cinco bandas, entrada gratuita y siete horas de rock

"Es un cartel de lujo y una cita obligada para los amantes del rock de Asturias". Así presentó Yolanda Alonso, concejala de Cultura de Avilés, la cuarta edición del Valliniello Sound Fest, que se presentó este viernes en el Ayuntamiento de Avilés y que regresará el próximo sábado 26 de septiembre al antiguo colegio Fernández Carbayeda tras el paréntesis de 2025. La veterana banda madrileña Sex Museum encabezará una programación que arrancará a las 18.30 horas con la apertura de puertas y se prolongará hasta la 1.30 horas de la madrugada, con entrada totalmente gratuita.

"El festival vuelve a nuestro barrio y en esta edición vuelve con fuerzas renovadas. La propuesta no va a dejar indiferente a nadie", señaló Alonso durante la presentación, en la que estuvo acompañada por Luismi Díaz, presidente de Valliniello Sound City. La edil destacó además la importancia de que este tipo de iniciativas salgan del centro de la ciudad: "La cita no es solo interesante por el género musical, sino por desarrollarse en un barrio y el dinamismo que esto genera".

El principal salto de esta cuarta edición llega precisamente en su cartel. Sex Museum, una de las bandas de referencia de la escena alternativa española y con más de cuatro décadas de trayectoria, actuará a las 22.15 horas. Antes pasarán por el escenario las formaciones asturianas Rock&Rockets&Friends, a las 19.00 horas; Jafdragon Tales, a las 20.00 horas, y Automatic Kafka, a las 21.00 horas. Los zaragozanos Lex Lüger, con una propuesta que combina hard rock, punk y sonidos synth, serán los encargados de cerrar la noche desde la medianoche.

La presencia de grupos llegados de fuera de Asturias supone también una evolución para un encuentro que nació con una marcada vocación de escaparate para la escena regional. "Hasta ahora todo eran grupos locales, pero buscamos un gancho para la gente porque, si no, se desdibuja todo un poco", explicó Díaz. Ese reclamo será Sex Museum, que se encuentra inmerso desde 2025 en su gira del 40 aniversario, mientras el festival mantiene su apuesta por las bandas asturianas y permitirá, por ejemplo, escuchar en primicia varios temas del primer trabajo que prepara Jafdragon Tales.

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El Valliniello Sound Fest está organizado por la Asociación Valliniello Sound City con la colaboración de la Concejalía de Cultura y el apoyo de distintas entidades y negocios avilesinos. Como ya ocurrió en las tres ediciones anteriores, habrá además un autobús lanzadera gratuito durante toda la tarde y la noche, con salidas desde la Estación de Autobuses hacia Valliniello y viajes de regreso desde el antiguo colegio Fernández Carbayeda hasta que finalice una jornada con la que el festival busca volver a convertir el barrio en uno de los puntos de encuentro del rock asturiano.