Campa (PSOE) a IU sobre la polémica del agua: "Están realizando una ruptura del acuerdo de gobierno en diferido; es ridículo"

Sigue creciendo la tensión entre PSOE e Izquierda Unida dentro del Ayuntamiento de Avilés. Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y portavoz socialista, calificó de “ridícula y esperpéntica” la actitud de su socio de gobierno respecto a la gestión del contrato del agua. Izquierda Unida planteó hacer una OPA a Aguas de Avilés para recuperar el control de la sociedad, que ahora mismo tiene carácter mixto, algo que el edil estimó que costaría unos 34 millones de euros. “Están realizando una ruptura de gobierno en diferido. Espero que tomen ya una decisión, porque nosotros no vamos a aguantar más. Es ridículo. Si no lo hacen ellos, estaremos dispuestos a tomarla nosotros”, aseguró el avilesino.

“El gobierno ha estudiado todas las alternativas para valorar la solución más conveniente para el interés general. Una de las opciones que se puso encima de la mesa fue la posibilidad de avanzar hacia un servicio 100% público y eso pasa por llevar a cabo un rescate de la concesión. Se estudió desde un punto de vista económico, jurídico, patrimonial y de competencias y funcionamiento de Cadasa. Y también desde la perspectiva de lo que supondría para el Ayuntamiento en el futuro. En cifras, el coste estimado del rescate se sitúa en torno a 34 millones de euros”, explicó Campa, que señaló que “esta demanda viene provocada porque el año pasado no se aprueba la subida del IPC que marca el contrato”. “Esa subida del IPC, más la correspondiente a este año, supondría, para un recibo medio, 56 céntimos al mes”, apuntó el socialista, que remarcó que la otra propuesta, la que defiende Izquierda Unida, supondría “34 millones de euros de rescate”.

Campa defiende paralizar la demanda

Campa sostuvo que “los gobiernos tienen que ser sensatos, tienen que analizar las cosas y tomar las mejores soluciones para los ciudadanos”. “En este caso es plantearse paralizar la demanda, tomar soluciones que sean muy poco gravosas para el ciudadano y que mejoren un poco más la eficiencia de esta sociedad de economía mixta”, señaló el concejal, que cree que el PP “ha visto una oportunidad para construir un relato”.

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Sobre Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE avilesino, Campa señaló que “tienen que darse cuenta de que oponerse a una sociedad de economía mixta, que mejora las infraestructuras y hace que tengamos un precio muy ajustado por el agua, no da rédito político”. Los concejales de Izquierda Unida mostraron ayer una pancarta delante de la sede de Veolia pidiendo “una gestión pública del agua en Avilés”, algo que el portavoz socialista calificó como “ridículo y esperpéntico”. “Aguas de Avilés funciona perfectamente. Las tarifas se aprueban en el Pleno. Se confunden de enemigo. Están montando una campaña electoral en torno al agua”, criticó el avilesino, que, si se produce una ruptura del equipo de gobierno, espera que “esas decisiones se tomen ya”.