El catedrático de Ilustración José Villarrubia: "Hay más oferta editorial ahora mismo que nunca y se publica más que nunca: la historieta no es minoritaria"

El ilustrador y fotógrafo José Villarrubia (Madrid, 1961) también enseña. En los Estados Unidos; hasta 2015 como catedrático en el Maryland Institute College of Art, en Baltimore. Algunas de sus obras cuelgan en instituciones como el Museo de Arte de Baltimore o el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido candidato varias veces al premio "Will Eisner", el más importante del mundo para los artistas del cómic. Villarrubia es uno de los invitados principales de las Jornadas del Cómic “Villa de Avilés”, que, después de treinta y una ediciones consecutivas, conoce por fin de primera mano.

Como vivo en Estados Unidos, siempre había querido venir, pero me era imposible: en septiembre hay clases. Lo que pasa es que estoy teniendo un año sabático y lo estoy pasando en Madrid. En otros años sabáticos me iba a Baltimore porque ahí es el festival, pero este año me lo he saltado: me habían hablado de las Jornadas de Avilés y de lo mucho que me iban a encantar. Sinceramente, estas dos últimas semanas he estado muy nervioso porque estoy acostumbrado a cosas muy estructuradas y esto es tan libre… Estoy disfrutando muchísimo de la ciudad, que es una maravilla.

En los estudios de Bellas Artes parece que el cómic sea un efecto secundario. ¿Me equivoco?

Tengo un máster en Pintura y durante trece años di clases de Bellas Artes, precisamente. De Bellas Artes: no Ilustración, no Cómic. Cuando me contrataron en el departamento de Ilustración, hace como treinta años, profundicé en la ilustración y, más tarde, en el cómic en general. Algunas cosas son similares y otras son distintas: en ambas disciplinas enseñamos mucho dibujo de figura, dibujo académico, etcétera. También perspectiva. Y luego las técnicas: la acuarela, el “gouache”, el óleo… O las más experimentales: el “collage”, las ilustraciones en 3D, un poquito de escultura. En el programa académico donde enseño tenemos nuestras clases de ilustración; desde el principio, desde el primer año, encargamos a los estudiantes trabajos específicos: tienen que hacer una portada para un libro, un póster, el diseño de un personaje, mil cosas. Digamos que en la enseñanza de la ilustración se combinan las clases tradicionales de Bellas Artes con clases temáticas de ilustración.

Siempre he entendido que los autores de cómics lo son porque desde el principio leían cómics y se inspiraban en ellos, pero el aula no era el sitio para aprender esta profesión.

Ahora sí. Ahora sí. Tenemos una titulación de cómics en mi universidad: muchas la tienen en Estados Unidos. Aquí no. Aquí hay academias de cómics, pero en Estados Unidos están homologadas para poder tener un título, incluso un máster de cómics.

¿Eso es porque en Estados Unidos hay una industria del cómic y aquí, en España, no?

No solo por la industria. Por ejemplo, no hay grado de tatuaje y es una grandísima industria, mucho más que la de los cómics. Es más bien porque en Estados Unidos la forma en que homologan los temas que se dan en las universidades es muchísimo más abierta y muchísimo más libre: no hay un control estatal tan fuerte como, por lo menos, en España. A mí se me ocurrió hacer lo de los cómics en mi universidad, lo presenté, hicimos una serie de papeleos y votaciones de los profesores, del presidente de la universidad y todo eso, y, si te lo aprueban, pues lo haces. Si mañana digo que quiero hacer un programa de “concept art”, que es muy popular y que tiene mucho mercado, hago una propuesta que es evaluada por mis compañeros y por mis jefes y así se puede crear un título de “concept art”. Esto beneficia a los estudiantes, evidentemente, porque en vez de tomar unos cursillos pueden recibir una educación estructurada.

Se supone que el cómic era un género popular, pero se ha quedado en un género minoritario.

No, al revés. Se venden más cómics que antes, se leen más cómics que antes. Bueno, nunca como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los leían los soldados y se imprimían millones de copias, pero después de eso, sí: los cómics siguen subiendo. Hay más oferta editorial ahora mismo que nunca y se publica más que nunca, la historieta no es minoritaria. Y, aparte, están las creaciones que se hacen en Internet o las que se piratean… Todo eso genera dinero porque, si no, no existiría. No es minoritario, al revés. Ahora, yo creo que durante mucho tiempo solo leían cómics…

Los tipos raros.

Los frikis como yo. Y chicos.

Porque no había chicas: ni lectoras ni autoras.

Nada. Somos viejóvenes, señores y hasta señoros. Pero eso ahora es distinto: ahora las niñas han leído manga cuando eran preadolescentes, les encantaba. Y esas chicas, luego, cuando crecen, ya no quieren leer lo que leían cuando tenían doce años, pero ya tienen muchísimos conceptos de narrativa que han absorbido leyendo miles de páginas de manga. Entonces, las que quieren dibujar, dibujan maravillosamente las narrativas porque saben mucho por haber vivido ese entrenamiento sin darse cuenta. Y ahora mis clases son casi todas chicas. Si tienes a la mitad de la población también metida en el ajo, tanto como lectoras como creadoras, pues, por supuesto, así se explica que se haya expandido muchísimo la perspectiva de lo que es el mundo del cómic.

¿Por qué no triunfan los superhéroes europeos?

No hay superhéroes europeos por el mismo motivo que no vas a encontrar a alguien que haga una buena paella en Estados Unidos: no tienes los ingredientes de ese país.

El miedo atómico que generaron los superhéroes fue más o menos el mismo a uno y otro lado del Atlántico.

Los norteamericanos tenían los mitos de su mitología americana. Aunque los superhéroes sean famosos en todo el mundo, no se han hecho con la consistencia y con la imaginación con que lo han hecho los estadounidenses. Cuando empezó la “Silver Age”, la Edad de Plata, yo fui uno de los muchísimos niños que leíamos todos los cómics de Stan Lee y todos los cómics de Novaro, de los personajes de DC. Eso costaba nada reimprimirlo, nada. No te iban a encargar aquí algo así. ¿Quién va a pagar por un dibujante como Neal Adams dibujando Linterna Verde y Flecha Verde en España en los años sesenta? De hecho, los dibujantes españoles maravillosos se iban al extranjero. Maroto hacía todo para Estados Unidos, Víctor de la Fuente hacía todo para Inglaterra. O sea, había maravillosos dibujantes españoles, pero aquí no había industria que los apoyase. Sin una industria no pueden crear nada.

¿En qué momento el autor de cómics pasa a ser gran literatura?

Eso empezó a finales de los ochenta, principios de los noventa. Lo que pasa es que los estudios de cómic ya existían, porque Will Eisner enseñaba en la School of Visual Arts, en Nueva York, en el departamento de cómics, que se llamaba “Cartoon”, y también enseñaba ahí Burne Hogarth, el de “Tarzán”, y muchos otros artistas célebres. Lo que pasa es que, para que el cómic entrase dentro de los programas académicos de literatura, primero tuvo que empezar a ser literatura, porque precisamente no era muy literario antes de Alan Moore. Claro, Alan Moore cambió todo. Y sobre Alan Moore yo creo que se han escrito más trabajos de máster que sobre ningún otro autor de cómics, por la densidad literaria de sus obras, de sus grandes obras. Eso empezó en los noventa, más o menos.

Los festivales de cómic en Estados Unidos son enormes. ¿Así los quiere el público?

El público y los organizadores pueden pedir lo que quieran a Papá Noel, pero no les va a llegar. ¿Por qué? Porque, a diferencia de otras industrias, el cómic en Estados Unidos es una combinación de intereses: están los coleccionistas de cómics antiguos, están los jóvenes que quieren buscar cosas nuevas, están todas las personas a las que les encanta disfrazarse, lo cual da muchísima visibilidad y diversión a los festivales. Está todo el mundo del manga, el de la fantasía, la ciencia ficción, la ilustración fantástica… Todo eso está mezclado en distintas cantidades y proporciones, y también el “merchandising”, según los festivales. Lo que tiene el mundo del cómic en Estados Unidos es que hay una gran aceptación social de la diversidad. Lo ves muchísimo en el “cosplay”, porque ves personas jóvenes, de mediana edad, mayores, en forma, fuera de forma…

Vestidos de Batman.

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Vestidos de Batman o de Wonder Woman, si quiere un señor de sesenta años. Y a todos los celebran, a todos les aplauden. Ves a uno en silla de ruedas que no tiene piernas, disfrazado de “El Señor de los Anillos”, con una capa, y todo el mundo se va a sacar fotos con él. Y eso es maravilloso, porque no es que estén exclusivamente con las personas que consideran atractivas y hagan el vacío a las que no. Van unos niños con unas máscaras que se han comprado de Batman y de Superman y les sacan fotos por hacer el esfuerzo de disfrutar. Se celebra eso. Y eso es buenísimo. Los cómics son una cosa buenísima porque son muy inclusivos, porque son muy alegres, porque todo el mundo se puede divertir.