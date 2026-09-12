Con chorizo, patatas o en ensalada: los mejores garbanzos se cocinan en Avilés para Pedro Menéndez

Tiempo, mucho tiempo, y un buen embutido. Esas son dos de las claves para hacer un buen cocido de garbanzos. Bien lo saben Lola Fernández, María Jesús García, Rufino García y Mariano González, los cuatro cocineros que ayer participaron en el concurso que organizó, con motivo de los festejos de Acción de Gracias, la asociación Aunando Fronteras. La entidad recuerda así la llegada de Pedro Menéndez, ilustre marino avilesino, a San Agustín de La Florida, en Estados Unidos. Engalanados con trajes de la época, los cuatro chefs se batieron en duelo, pero, en vez de munición en sus pistolas, ellos llevaban garbanzos.

“No hay mucho secreto, es algo que llevo haciendo toda la vida. La clave está en tener unos buenos garbanzos y unos buenos productos, para hacer un caldo contundente”, señala Lola Fernández, que destaca la necesidad de echarle “mucho tiempo”. Ella, por ejemplo, se levantó a las siete menos veinte de la mañana para ponerse a los fogones. “Hay que dejarlos cocer a fuego muy, muy bajo”, afirma la cocinera, que reconoce entre risas que “con este tiempo lo que menos ganas tengo es de comer garbanzos”.

Garbanzos, embutido que dé color y fuego lento

María Jesús García pone en valor la importancia de “un buen chorizo” a la hora de hacer dicha receta. “Un embutido que no dé color yo no lo quiero”, asegura la avilesina. Ella se puso manos a la obra un día antes, “para que esté reposado”, y durante la mañana le añadió “el chorizo y las patatas”. “Yo me lo tomo con calma, hice una mitad un día y la que quedaba la rematé hoy”, apunta.

“Hay que echarle muchísimo tiempo. Yo lo terminé ayer a las cuatro de la mañana, porque quería dejarlo reposar”, indica Rufino García, que apostó por una receta de su abuela para tratar de hacerse con el concurso, “aunque tuve que quitar las patatas para mantener el rigor histórico”. “En mi pueblo es costumbre echarle moscancia o morcilla, mi abuela lo hacía de las dos maneras, pero yo me he decantado por la morcilla”, sentencia.

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Una ensalada de garbanzos como apuesta diferente

El más innovador del concurso fue Mariano González. Él, a diferencia del resto de competidores, apostó por hacer una ensalada de garbanzos. “Se comen y se sirven fríos. Quise salirme un poco de lo tradicional”, explica el cocinero, que detalla su receta. “Lleva lo mismo que el resto de platos: garbanzos, embutido, panceta, jamón... Solo que, en mi caso, lo pico muy fino y lo echo como si fuese el queso rallado de unos macarrones”, señala.