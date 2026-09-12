Dani Fernández desata una fiesta infinita en su esperado concierto en Avilés

Dani Fernández se dio una hostia tan gorda este abril pasado en Valencia que tuvo que suspender el concierto en Avilés que tenía que haber dado en el pabellón de La Magdalena unos días después. Han pasado cuatro meses y los ligamentos del Roig Arena se han convertido en leyenda. “¿Avilés, estáis aquí?” Y, claro, todos este sábado septembrino dijeron que sí.

Siete mil veces.

Fernández canta -en “Todo cambia”- “no sé quién eres y no te hace falta”, pero lo hace con la boca pequeña. Porque todos los que juntó en Avilés le importaban mogollón: “Sois los mejores”, les definió a los que desde el segundo acorde -el primero no, porque fue a capella- ya estaban superentregados.

Dos grandes pantallas que se mueven como un telón de los teatros antiguos fingieron ser un mural herido por los tiempos. Y, entonces, hay una grieta y las dos pantallas se separan y en el espacio que queda entre medias aparece la sombra chinesca del músico manchego -es de Alcázar de San Juan, como Antonio Díaz-Miguel, el legendario entrenador de la Selección Española de Baloncesto-. Justo a partir de ese momento se apagan los focos, se encienden las pantallas, y el público que estaba haciendo cola para pillar una birra deja de hacerla y fija su mirada en el telón de fondo del escenario de la sala de conciertos mayor -de momento- del Principado.

El pabellón de La Magdalena lleno hasta la bandera para ver a Daniel Fernández / Mario Canteli

Tras “Todo cambia” llegó “Clima tropical”, que es una canción tan transparente como una gota de lluvia:

“He encendido nuestra habitación / como un faro, por si vuelas lejos / he marcado mis costados con tu voz / he sentido fuerte la explosión / solo soy cuando me meto dentro / he perdido la cabeza y no soy yo / estoy fuera de control”.

Normal.

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Pegado a la barricada que separa el escenario de la platea -también es normal- estaba el personal más feliz de que Dani Fernández, el de los ligamentos rotos por primavera, se hubiera convertido en el músico de pila larga: "Voy a reventar los escenarios”, se le oye decir cuando la banda redonda anda ya por “Me sabe fatal”. El pabellón abierto de par en par, food trucks con provisiones, barras y grifos de cerveza rubia. Y una realidad imperecedera: la fiesta que suspendió en primavera, ahora, a las puertas del otoño, fue infinita.