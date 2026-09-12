Un hombre resulta herido tras salirse de la vía con el coche y dar varias vueltas de campana en Zeluán (Gozón)
El vehículo cayó por un terraplén de unos 20 metros de madrugada y el otro ocupante consiguió salir ileso
A. R.
Un hombre ha resultado herido leve esta madrugada tras salirse de la calzada el vehículo en el que circulaba en Zeluán (Gozón). El turismo se salió de la vía y cayó por un terraplén de unos 20 metros, dando varias vueltas de campana. Uno de los ocupantes logró salir del vehículo, mientras que el otro quedó atrapado en su interior.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 3.57 horas. En la llamada se alertaba de que un turismo se había salido de la vía y había dado vueltas de campana y de que uno de sus ocupantes permanecía en el interior sin poder salir.
Hasta el lugar se desplazaron siete efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Pravia, Avilés y La Morgal, movilizados con dos vehículos multisocorro, un vehículo de primera salida y otro ligero.
A su llegada, los bomberos comprobaron que uno de los ocupantes se encontraba ya fuera del turismo, que había caído unos 20 metros por un terraplén, mientras que el segundo permanecía en el interior. Los efectivos procedieron entonces a extraerlo del vehículo.
El herido fue atendido por los servicios sanitarios y, según la información facilitada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), fue evacuado en la UVI Móvil de la Zona al Hospital San Agustín.
Los bomberos dieron por finalizada su intervención y emprendieron el regreso a sus parques a las 5.44 horas. La sala del 112 del SEPA informó del accidente a la Guardia Civil y al SAMU.
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