Opinión
N. M.
La nueva Unidad de Observación del Hospital Universitario San Agustín reduce los ingresos hospitalarios innecesarios
El Hospital Universitario San Agustín de Avilés estrena un área con siete camas destinada a pacientes que requieren seguimiento clínico durante un periodo de hasta 72 horas
La Unidad de Observación de Urgencias del Hospital Universitario San Agustín de Avilés ya está operativa. Este nuevo dispositivo, ubicado en un espacio independiente dentro del Servicio de Urgencias, permitirá mejorar la atención a pacientes que precisan seguimiento clínico durante un periodo de 24 a 72 horas antes de recibir el alta o, si su evolución lo requiere, ingresar en una planta de hospitalización.
La unidad está destinada a personas con determinadas patologías cuya evolución puede resolverse favorablemente en un plazo de uno a tres días. Su puesta en marcha ayudará a evitar ingresos hospitalarios innecesarios y sus complicaciones asociadas, al tiempo que reducirá el riesgo de altas prematuras que puedan derivar en nuevos ingresos.
Inicialmente, el dispositivo atenderá catorce procesos clínicos, cada uno con protocolos específicos elaborados conjuntamente por el Servicio de Urgencias y los distintos departamentos hospitalarios. Entre ellos figuran el asma bronquial, la infección aguda de orina, las intoxicaciones y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La cartera asistencial se ampliará progresivamente con nuevas patologías.
La unidad cuenta con siete camas, una de ellas de aislamiento. En este espacio se realizarán pruebas diagnósticas, tratamientos específicos y tareas de vigilancia clínica y monitorización cuando la situación lo requiera, lo que permitirá ofrecer una atención personalizada y segura.
La creación del área ha supuesto una inversión de 94.988 euros. Con este recurso, el Hospital Universitario San Agustín prevé reducir el número de ingresos evitables, optimizar el uso de recursos asistenciales y reforzar la seguridad y la calidad de la atención.
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