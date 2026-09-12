Pedro Menéndez vuelve al Ferrera con sabor a Acción de Gracias

Durante unas horas, el Palacio de Ferrera pasó de los pantalones y camisetas de manga corta a largos vestidos, indumentarias de indios y trajes del siglo XVI. ¿El motivo? La asociación Aunando Fronteras conmemora, durante dos jornadas, “el primer banquete de Acción de Gracias de la historia”, que estuvo protagonizado por uno de los avilesinos más ilustres, el marino Pedro Menéndez. “Lo hizo con los indios Timucua, que eran los que poblaban la zona de San Agustín de La Florida, y fueron los que le ayudaron a dominar aquellas tierras”, señala Beatriz Ayuso, presidenta de la entidad.

El Día de Acción de Gracias estadounidense se celebra el cuarto jueves de noviembre. Este año, por ejemplo, será el 26 de noviembre. Sin embargo, en Avilés se ha adelantado la fiesta dos meses. Este cambio tiene una explicación. “La fundación de San Agustín de La Florida se hizo un 8 de septiembre y, tras dicha fundación, fue cuando Pedro Menéndez ofreció el banquete”, explica Ayuso, que cree que es importante recordar este tipo de efemérides por la importancia que tiene el marino avilesino. “Pedro Menéndez es en quien se fundamenta nuestro hermanamiento con San Agustín de la Florida y nuestra entidad quiere fomentar y potenciar eso. No hay nada más bonito que poner en valor su figura estando todos caracterizados con vestimentas del siglo XVI”, afirma.

Una recreación con sabor histórico

Ayer, la programación tuvo un marcado componente artístico. En el Ferrera se proyectó un corto cinematográfico, se representó una obra de teatro, se recitaron poemas y hasta un recital de guitarra clásica. Hoy las actividades se trasladan al centro de mayores de Las Meanas, donde se celebrará un concurso de cocido de garbanzos, seguido de la recreación del banquete de Acción de Gracias, programado a las 14.00 horas. Posteriormente, habrá actuación musical, con vaqueiradas, “que ya datan del siglo XV y encajan en la época de Pedro Menéndez”, y la participación de la agrupación "Ximielga la Saya".

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Aunque la asociación lleva realizando esta celebración desde 2015, este año ha decidido darle más relevancia. “Antes lo enlazábamos en otros acontecimientos y casi no se nos apreciaba, pero desde este año lo hacemos por separado”, sentencia Ayuso.