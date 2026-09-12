Los Veteranos del Miranda entregan sus insignias de oro

Los Veteranos del Miranda celebraron este viernes su Día del Socio. Y lo hicieron, como viene siendo tradición, con un multitudinario acto en la sede social de la entidad en el que se reconoció la trayectoria de cuatro exjugadores y también se entregó un galardón al colegio Luisa de Marillac, por su vinculación al pueblo y su estrecha relación con la institución. Antes del acto, en el que estuvo presente el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, se celebró una misa en la iglesia de Santo Domingo en memoria de los socios fallecidos. Tras la imposición de las distinciones, que se otorgaron a Juan Manuel García Granda, Antonio García Leiva, Manuel Ángel Gutiérrez García y José Manuel Reguero Reguero, tuvo lugar una actuación a cargo de Toni Coto, que dio paso a un pinchoteo en el que los veteranos disfrutaron recordando innumerables historias por los campos de Asturias.